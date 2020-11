Instrumente entdecken mit Ernie und Bert

Ein Orchester ist eine große Sache: Viele Menschen spielen viele verschiedene Instrumente und vorne steht ein Mann mit einem Stöckchen in der Hand. Was machen die alle? Was sind das für Instrumente? In der Reihe "Ernie und Bert go music", die gemeinsam mit der NDR Radiophilharmonie entstanden ist, haben die beiden Sesamstraßen-Stars einiges über Musik erfahren.