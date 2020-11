Musikalische Besuche

Mo, 14.09.2020 | Di, 15.09.2020 | Fr, 18.09.2020 | Uhrzeit nach Vereinbarung - BEREITS AUSGEBUCHT

"Fantasie am laufenden Band"

Gaspare Buonomano Klarinette

Ulrike Payer Klavier

(Klasse 1 bis 4)

Man träumt, man denkt sich Geschichten aus, man überlegt ""Was wäre wenn ...": Kennt Ihr das auch? Wer da so tatkräftig ist und voller Ideen steckt, ist unsere unermüdliche Fantasie. Den Komponisten Robert Schumann und Niels Gade ging es genau so. Und so setzten sie sich hin, komponierten fantasievolle "Stimmungsbilder" und verzauberten damit ihr Publikum.



Mi, 21.10.2020 | Do, 22.10.2020 | Fr, 23.10.2020 | jeweils 10 Uhr

"Wieso? Weshalb? Warum?"

Daniel Tomann-Eickhoff Flöte

Christoph Rocholl Cello

(Klasse 1 bis 7)

Wieso wackelt ein Cellist mit dem Arm? Weshalb flattert die Zunge des Flötisten? Warum kolophoniert man den Cellobogen? Flötist Daniel Tomann-Eickhoff und Cellist Christoph Rocholl aus dem NDR Elbphilharmonie Orchester gehen erneut auf Schultour und stehen Euch für alle Fragen zur Verfügung. Mit dabei haben sie kurzweilige Duette.



Mo, 09.11.2020 | Di, 17.11.2020 | Mo 23.11.2020 | Di, 24.11.2020 | Mo, 18.01.2021 | Di, 19.01.2021 | Fr, 04.06.2021 | Mo, 07.06.2021 | Uhrzeit nach Vereinbarung

"Posaunenbesuch"

Joachim Preu Posaune

(Kindergarten)

Posaunist Joachim Preu geht mit seiner Posaune, der richtigen Konzertkleidung und vielen, vielen anderen erstaunlichen Requisiten erneut auf Kindergartentour.



Di, 20.04.2021 | Uhrzeit nach Vereinbarung

"Winnie-the-Pooh"

Hannover Cello Consort

(Klasse 1 bis 4)

Habt Ihr schon mal von Ferkel, I-Ah und dem Heffalump gehört? Genau, sie sind die Freunde von "Winnie-the-Pooh" - oder auch "Pu der Bär", wie er bei uns heißt -, der wiederum der allerbeste Freund von Christopher Robin ist. Nun fangen diese Geschichten plötzlich an zu klingen.

RICHARD BIRCHALL

Winnie-the-Pooh

für acht Celli und Erzähler (Auftragswerk des NDR)

Text nach A. A. Milne





Dauer: jeweils ca. 60 Minuten