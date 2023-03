Stand: 27.03.2023 15:00 Uhr Wolkenfrei lädt ein ins Hotel Tropicana

Vanessa Mais Herz schlägt wieder Schlager. Unter dem Projektnamen Wolkenfrei veröffentlicht sie am 31. März das Album "Hotel Tropicana". Im Interview mit NDR Schlager verrät die 30-Jährige: "Wolkenfrei ist mein Sehnsuchtsort, mein Fluchtort. Wenn es mit Vanessa Mai ganz wild wird, dann flüchte ich mich in Wolkenfrei. Es fühlt sich an, als ob man 10 Jahre übersprungen hätte und da weitermacht, wo man aufgehört hat."

Wolkenfrei auf "Wolke 7"

Wolkenfrei auf "Wolke 7"2013 erschien die erste Wolkenfrei-Single "Jeans, T-Shirt und Freiheit". Zwei Jahre später folgte der Hit "Wolke 7". Anfangs als Trio gestartet, stand Vanessa Mai später solo auf der Bühne. Anfang 2016 saß sie in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Dieter Bohlen schrieb für sie den Hit "Ich sterb für dich". Danach wechselte sie zur Pop-Musik. Zum 10-jährigen Bestehen von Wolkenfrei gibt es jetzt wieder ein Schlager-Album mit dem Titel "Hotel Tropicana".

Ein Hotel der Sehnsüchte

"Wolkenfrei hat immer Sehnsüchte angesprochen. Fernweh, Sommer, Leichtigkeit, die Menschen träumen sich wohin", sagte Vanessa Mai bei NDR Schlager. "Ich wollte einen Album-Titel, der dieses Sehnsuchtsgefühl widerspiegelt. In ein Hotel einchecken und nie wieder auschecken, das ist ein schöner Gedanke. Dieser Titel passt perfekt." Ob es mehr Musik von Wolkenfrei geben wird, lässt Vanessa Mai offen. "Geplant war es wirklich nur einmal, aber natürlich reagiert man auf die tolle Resonanz. Ich bin jetzt 30 und ein bisschen weiser geworden. Ich genieße die Momente jetzt. Das konnte ich damals nicht so richtig."

