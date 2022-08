Stand: 15.08.2022 13:20 Uhr Woche der Stars bei NDR Schlager

Rock 'n' Roll Legende Peter Kraus ist zu Gast bei NDR Schlager. Der 83-Jährige stellt sein neues Album "Idole" vor. Darauf singt er Lieder von Frank Sinatra, Nat King Cole und Sammy Davis jr. mit deutschen Texten. Unterstützt wird er von Till Brönner, Götz Alsmann und Helge Schneider. Ab Februar 2023 ist der erste deutsche Teenager-Star auf großer Tournee in Deutschland und Österreich. Peter Kraus ist am Donnerstag, dem 25. August, ab 10 Uhr bei NDR Schlager.

Immer wieder sonntags - aber nicht nur

Anna-Carina Woitschack kommt am Dienstag zu NDR Schlager. Der Schlagerstar bringt das brandneue Album "Lichtblicke" mit, das am 2. September erscheint. Die erste Single "Legendär" läuft schon seit Wochen im Radio. Über 10 Jahre ist Anna-Carina Woitschack bereits im Geschäft. 2011 begann ihre Karriere bei Deutschland sucht der Superstar. Derzeit steht sie an fast jedem Sonntag gemeinsam mit Ehemann Stefan Mross in der ARD-Show "Immer wieder sonntags" vor der Kamera. Anna-Carina Woitschack ist am Dienstag ab 10 Uhr zu Gast.

Gewinner der ZDF-Hitparade

Musical-Star Andreas Bieber wurde durch das Andrew-Lloyd-Webber-Musical "Joseph" bekannt. Mit dem Lied "Wie vom Traum verführt" gewann er 1997 die ZDF-Hitparade. Außerdem spielte er in "Cats", Peter Maffays "Tabaluga und Lilli", "Elisabeth" und dem Udo Jürgens Musical "Ich war noch niemals in New York" mit. Bei NDR Schlager präsentiert er seine neue Single "Auf die guten Zeiten". Ein Lied erinnert an die 80er-Jahre und den Höhepunkt der Neue Deutsche Welle. Andreas Bieber ist am Montag, dem 22. August, ab 11 Uhr bei NDR Schlager.

Im Gedenken an Erik Silvester

Gute Laune garantiert: Patricia Blanco und Andreas Ellermann schauen am Dienstag bei NDR Schlager vorbei. Mit ihrem aktuellen Titel "Zucker im Kaffee" erinnern sie an den 2008 verstorbenen Erik Silvester. "Wenn ich mal nicht mehr bin, sollst du meine Songs neu veröffentlichen", sagte Erik Silvester einst zu Andreas Ellermann. Dieses Versprechen löst der Hamburger Jung nun im Duo mit Patricia Blanco ein. Zu hören sind sie am Dienstag live ab 13 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 22.08.2022 | 11:00 Uhr