Stand: 28.09.2021 13:25 Uhr Wencke Myhre spielt Gastrolle bei "Rote Rosen"

Schlager-Legende Wencke Myhre ist zu Gast in Lüneburg. Sie spielt eine Gastrolle in der ARD Serie "Rote Rosen". Im Interview mit NDR Schlager Moderator Carsten Thiele sprach sie über ihre Rolle als Tante Jonna aus Oslo. Die Figur sei etwas tollpatschig. Ständig müsse jemand hinter ihr aufräumen. Die 74-Jährige verriet, dass sie morgens um 5 Uhr aufstehen und viel Text lernen muss. Dennoch hatte sie auch Zeit für einen Stadtbummel in Lüneburg. Sie sei auf dem Markt gewesen und habe dort Kaffee getrunken - mit Mütze, Sonnenbrille und Mundschutz.

Wencke Myhre wird ab Folge 3466 für zehn Episoden als Tante Jonna aus Oslo zu sehen sein. Die Folgen mit Tante Jonna sollen Anfang Dezember ausgestrahlt werden. Die Telenovela "Rote Rosen" läuft montags bis freitags um 14.10 Uhr im Ersten.

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 28.09.2021 | 13:00 Uhr