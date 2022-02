Stand: 14.02.2022 15:15 Uhr Wencke Myhre feiert 75. Geburtstag

Wencke Myhre hat bis heute nichts von ihrer ansteckenden Fröhlichkeit verloren, mit der sie in Deutschland in den 60er-Jahren zum Schlagerstar wurde. Im Kreise ihrer Familie feiert die Sängerin, Schauspielerin und mehrfache Großmutter am Dienstag, dem 15. Februar, ihren 75. Geburtstag. NDR Schlager ehrt die Sängerin mit einigen besonderen Liedern: "Schon morgen kommt ein neuer Tag" aus dem Kinofilm Bernard und Bianca von 1977, "Keep Smiling" aus dem Jahr 1985 und "Wir leben", die deutsche Version einen Liedes von Michel Sardou.

Auftritt im NDR Fernsehen zu Beginn ihrer Karriere

Mit 17 Jahren trat sie in der "Aktuellen Schaubude" des Norddeutschen Rundfunks auf. Sie sang "Hey, kennt ihr schon meinen Peter?" und verzauberte das Publikum mit ihrem Charme. Das war 1964. In Deutschland verhalf ihr "Beiß nicht gleich in jeden Apfel" zum Durchbruch. Beim Grand Prix, dem Vorläufer des Eurovision Song Contests, trat sie 1968 mit "Ein Hoch der Liebe" für Deutschland an und holte den sechsten Platz.

Gut vier Jahrzehnte im Rampenlicht

Von da an war sie häufiger Gast im Fernsehen und ständig vertreten in den Hitparaden. Ihr "Knallrotes Gummiboot", "Eine Mark für Charly", "Lass mein Knie Joe" oder "Er steht im Tor" konnte in den 60er- und 70er-Jahren praktisch jeder in Deutschland mitsingen. Ein weiterer Höhepunkt war eine gemeinsame Showreihe vor gut 15 Jahren mit Gitte Haenning und Siw Malmkvist, den weiteren Lieblings-Skandinavierinnen der Deutschen. Nach einer Krebsdiagnose zog sich die Sängerin 2010 vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurück.

Audios 2 Min Wencke Myhre: Mit 13 den ersten Plattenvertrag "Er hat ein knallrotes Gummiboot", "Er steht im Tor": Wer mit diesen Liedern aufgewachsen ist, kann sie noch mitsingen. 2 Min

"Rote Rosen" für Wencke Myhre

Doch auch heute noch hat Wencke Myhre hierzulande eine große Fangemeinde - nicht zuletzt wegen der großen Bekanntheit ihrer Schlagerhits. In einer Gastrolle in zehn Folgen der ARD Telenovela "Rote Rosen" war die Norwegerin 2021 im Ersten zu sehen.

Weitere Informationen Wencke Myhre spielt Gastrolle bei "Rote Rosen" In zehn Folgen ist sie die chaotische Tante von "Käse Werner". Trotz Terminstress sprach der Schlagerstar mit NDR Schlager. mehr Deutschland: Wencke Myhre Mit dem Titel "Ein Hoch der Liebe" ist die Norwegerin Wencke Myhre 1968 beim Grand Prix für Deutschland angetreten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 15.02.2022 | 08:05 Uhr