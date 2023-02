Stand: 27.02.2023 14:15 Uhr 50 Jahre Truck Stop - bei NDR Schlager

Dank Truck Stop wissen wir, dass der "wilde, wilde Westen" direkt hinter Hamburg anfängt - in einem Studio in Maschen gleich bei der Autobahn. 1980 stürmte dieses Lied die Hitparaden. In diesem Frühjahr feiern die Cowboys von der Waterkant ein großes Jubiläum. Angefangen hat alles am 10. März 1973. Genau ein halbes Jahrhundert später erscheint die Doppel-CD "50 Jahre" mit alten und neuen Hits. Teddy und Andreas von Truck Stop stellen das Album am Freitag, dem 3. März, bei NDR Schlager vor.

Anfangs noch in Englisch

Anfang der 70er-Jahre trafen sich Cisco, Lucius und Erich in der "Blockhütte" in Hamburg, einer Bar mit Live-Musik. Wenig später kamen Teddy, Rainer und Eckhart dazu. Cisco kannte Joe Menke vom Studio Maschen. Dort nahmen Truck Stop 1973 ihren ersten Titel auf. "Hello Josephine" von Fats Domino - damals noch in englischer Sprache. Bei Live-Auftritten spielten sie viele alte Rock-Nummern sowie Country-Hits von Johnny Cash, Bobby Bare und anderen. Der große Erfolg kam, als Truck Stop 1977 anfing, Countrymusik mit deutschen Texten zu machen.

Von Dave Dudley bis Großstadtrevier

Die Liste der Hits ist lang: Ich möcht' so gern Dave Dudley hör'n, Take it easy altes Haus, Die Frau mit dem Gurt, Easy Rider, Ein Tag wie ein Freund, Arizona- Arizona, Wenn es Nacht wird in Old Tucson sowie die Titelmusik zum Großstadtrevier und viele, viele andere. Die Besetzung der Band hat sich im Laufe von 50 Jahren immer wieder verändert. Heute gehören zu Truck Stop Andreas, Teddy, Knut, David, Tim und Uwe. Am 10. März - auf den Tag genau 50 Jahre nach der Gründung - starten die Cowboys der Nation ihre Jubiläumstour in der Hamburger Laeiszhalle. Weitere Stationen im Norden sind Celle und Nordhorn.

Am Freitag, dem 3. März sind Teddy und Andreas ab 15 Uhr live zu Gast bei NDR Schlager mit Martina Gilica. Zum Jubiläum am 10. März gibt es bei NDR Schlager einen ganzen Abend für Truck Stop. Von 20 bis 24 Uhr stellen wir das neue Album "50 Jahre" vor. Es kommen aber auch die vielen Hits aus 50 Jahren nicht zu kurz. Außerdem gibt es Schätze aus dem NDR Archiv, darunter Interviews mit den Gründungsmitglieder Cisco, Erich und Lucius.

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 03.03.2023 | 15:00 Uhr