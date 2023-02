Stand: 20.02.2023 16:00 Uhr Treffen Sie Bergdoktor-Star Mark Keller!

Seit über 15 Jahren steht Mark Keller für die ZDF-Serie "Der Bergdoktor" vor der Kamera. Er spielt den meist überforderten Mediziner Dr. Alexander Kahnweiler. Gerade wurde die 18. Staffel im ZDF ausgestrahlt. Ein Ende ist nicht in Sicht. Doch Mark Keller ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Musiker. Am 24. Februar erscheint sein neues Album "Ein kleines Glück". Der 57-Jährige singt und swingt erstmals auf deutsch - mit einer Stimme, die zu den besten in Deutschland zählt. Im Frühjahr 2022 hat er das vor einem Millionenpublikum mit dem zweiten Platz bei "The Masked Singer" unter Beweis gestellt.

Mark Keller ist am Dienstag, dem 7. März, zu Gast bei NDR Schlager - und Sie können dabei sein!

Lust auf Kaffee und Kuchen mit Ihrem Star?

NDR Schlager lädt 3 x 2 Hörerinnen und Hörer ein. Sie bekommen eine exklusive Führung durch das Funkhaus in Hannover. Anschließend treffen Sie Mark Keller bei Kaffee und Kuchen. Natürlich ist auch Zeit für Autogramme und Selfies. Wenn Sie am 7. März nachmittags in Hannover dabei sein möchten, füllen Sie einfach das Formular auf dieser Seite aus. Reisekosten können wir leider nicht übernehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeiter und deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt.

Ihre Daten: Ihr Name, Vorname: * Ihr Wohnort: * Ihre E-Mail-Adresse: Ihre Telefonnummer: * Datenschutz Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung des NDR ein. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 07.03.2023 | 14:00 Uhr