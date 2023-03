Stand: 09.03.2023 10:40 Uhr Sänger Alexander Jahnke startet 2023 durch

2023 soll das Jahr von Alexander Jahnke werden. Am 17. März erscheint sein erstes Album "Dieser eine Moment". Die erste Single "So leicht" ist bereits auf dem Markt. Frisch verlobt präsentiert er die Power-Ballade als Liebesbekundung an einen besonderen Menschen.

"Für jetzt immer und ewig" wird zum Radio-Hit

Bekannt wurde Alexander Jahnke durch "Deutschland sucht den Superstar". 2017 musste er sich erst im Finale Alphonso Williams geschlagen geben. Danach veröffentlichte er den Titel "Halt alle Uhren an". 2018 ging Jahnke mit dem Musical "Grease" auf große Tournee. Er spielte den coolen Danny, der sich in die brave Sandy verliebt. 2021 erschien "Für jetzt immer und ewig". Das Lied wurde zum Radio-Hit. Über die Online-Plattform Twitch hält er engen Kontakt zu seinen Fans und gibt virtuelle Konzerte.

Der 35-Jährige lebt in Hannover. Schon früh bekam er Klavier-Unterricht, später brachte er sich selbst Gitarre bei und fing an zu komponieren. In jungen Jahren war er Sänger einer Punk-Rock-Band in Hannover.

Alexander Jahnke ist am Montag, dem 13. März, ab 10 Uhr zu Gast bei Karsten Gross.

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 13.03.2023 | 10:00 Uhr