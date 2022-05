Stand: 04.05.2022 16:50 Uhr Rolf Zuckowski wird 75: Wie schön, dass er geboren ist!

Mit Evergreens wie "In der Weihnachtsbäckerei" oder "Wie schön, dass du geboren bist" hat Rolf Zuckowski Generationen von Kindern glücklich gemacht. Im Interview zu seinem 70. Ehrentag sagte er im NDR: "Ich bekomme heute noch Herzklopfen, wenn ich Kinder meine Lieder singen höre." Das ist auch immer noch so. Am 12. Mai feiert der Hamburger Liedermacher nun seinen 75. Geburtstag - und kommt am Dienstag, dem 7. Juni, live ins Studio von NDR Schlager zum Interview mit Moderatorin Silke Liniewski.

20 Millionen verkaufte Tonträger

Es war vor allem die Leidenschaft zur Musik, die Zuckowski stets angetrieben hat. Mit 14 Jahren bekam er von seinem Vater die erste Gitarre. Doch erst mit der Geburt seiner Kinder und seinem ersten Hit "Du da, im Radio" wurde aus seiner Liebe zur Musik eine Profession. Er arbeitete als Texter, Komponist und Produzent für Schlagerstars wie Peter Maffay, Nana Mouskouri, Paola, Demis Roussous und Juliane Werding. Und mit 20 Millionen verkauften eigenen Tonträgern zählt der gebürtige Hamburger zu den kommerziell erfolgreichsten Künstlern in Deutschland.

Glück und Mut gehören dazu

Von großen Konzert-Tourneen hat sich Zuckowski mittlerweile verabschiedet. Dafür hat er kürzlich seine Autobiografie "Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück" veröffentlicht, und sagte darüber in der NDR Talk Show: "Man braucht als Songwriter immer das Glück, Menschen zu treffen, auf Ideen zu stoßen, Dinge aufzuschnappen, aus denen man einen Song machen kann. Der Mut gehört dann dazu, dranzubleiben. In dem Sinne ist das schon ein bisschen ein Lebensmotto oder eine Lebenserfahrung von mir." Mehr Geschichten aus seinem Leben erzählt Rolf Zuckowski am 7. Juni, ab 11 Uhr, auf NDR Schlager.

