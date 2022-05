Stand: 04.05.2022 16:50 Uhr 70 Jahre Roland Kaiser - NDR Schlager spielt die größten Hits

Die Vorfreude auf die Konzert-Saison ist Roland Kaiser anzumerken - und die Botschaft an seine Fans auf seiner offiziellen Website kommt von Herzen: "2022 steht ganz im Zeichen meines runden Geburtstags und vielen Live-Shows. Ich freue mich auf großartige Momente mit Euch! Bis ganz bald - Euer Roland". Auch wenn der Kultsänger aktuell keine Interviews rund um seinen Ehrentag geben möchte, NDR Schlager sendet ihm zu Ehren eine Stunde lang seine größten Hits. Zu hören ist die Sendung an seinem Geburtstag am Dienstag, den 10. Mai, von 18 bis 19 Uhr.

45 Karrierejahre, 30 Studio-Alben

So richtig groß raus kam Roland Kaiser erstmals 1977 mit seiner ersten Top 10 Platzierung "Sieben Fässer Wein". Es folgte Hit auf Hit. Kein anderer Künstler war damals so häufig zu Gast in der ZFD-Hitparade, seine 67 Auftritte sind Rekord! Und weil er sich seinen Fans immer bodenständig und sozial engagiert zeigte, gaben sie ihm das Prädikat "Grandseigneur des deutschen Schlagers". Mittlerweile blickt Kaiser auf 45 Karrierejahre und 30 Studio-Alben zurück.

Gefeiert wird er inzwischen von Schlagerfans aus mindestens drei Generationen. Die Fans freuen sich in diesem Jahr wie er wieder auf seine Live-Auftritte, seine Open-Air-Tournee 2022 und die KAISERMANIA-Konzerte in Dresden. Das neue Album "Perspektiven" erscheint am 2. September. Die erste Singleauskopplung daraus "Gegen die Liebe kommt man nicht an" läuft bereits in den Top 15 bei NDR Schlager wird auch am 10. Mai zu hören sein, zusammen mit anderen großen Hits von Roland Kaiser, wie "Joana" oder "Santa Maria".

