Platt Schnack Mucke mit Gerd Brandt bei Yared Dibaba

Gerd Brandt hat die Gruppe Laway 1979 im niedersächsischen Jever gegründet. Das ist fast 25 Jahre her. 15 CDs und eine LP sind in dieser Zeit entstanden. Laway steht für handgemachte Musik aus dem Land der Friesen zwischen Ems und Jade. Seit 1996 sorgt Laway für die Musik bei den Störtebeker-Festspielen in Marienhafe.

Gerd Brandt von Laway ist am Sonntag, dem 20. August von 10 bis 12 Uhr zu Gast bei Yared Dibaba. Die Sendung Platt Schnack Mucke kann anschließend auch als Podcast nachgehört werden.

TV-Star Yared Dibaba moderiert Platt Schnack Mucke, den plattdeutschen Talk bei NDR Schlager. Der 54-Jährige präsentiert darin einmal im Monat norddeutsche Künstlerinnen und Künstler, schnackt mit ihnen über "düt un dat" und vor allem über ihre Musik. Die Sendung läuft an jedem dritten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr auf NDR Schlager - Im Norden zuhaus.

Plattsnacker Dibaba in der ganzen Welt zu Hause

Yared Dibaba wurde in Äthiopien geboren. Er wuchs im Oldenburger Land in Niedersachsen auf. Sein Debüt im NDR Fernsehen gab er in der Familienserie "Die Ohnsorgs". Den Durchbruch schaffte er an der Seite von Bettina Tietjen in der Talkshow "Die Tietjen und Dibaba". Außerdem stellte er in "Die Welt op Platt" Plattsnacker in der ganzen Welt vor.

