Platt Schnack Mucke - Insina Lüschen bei Yared Dibaba

Insina Lüschen ist Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin. 1978 geboren, absolvierte die gebürtige Ostfriesin eine Ausbildung an der Hamburger Stage School. Danach studierte sie in Oldenburg unter anderem Musik auf Lehramt. Seit 2006 lebt sie in Hamburg, arbeitet als Gesangs- und Schauspieltrainerin mit Kindern in Rolf Zuckowskis Stiftung "Kinder brauchen Musik". Seit 2015 ist sie mit ihrem "plattdeutschen Beschwerdechor" Meckerkring unterwegs und verbindet in abendfüllendem Programm Eigenkompositionen auf Platt mit szenischer Performance und Chorgesang. Außerdem moderiert Insina Lüschen Veranstaltungen wie den "Science Slam" in Hamburg und Berlin.

Die Deichgranaten lassen bitten

Mit Jens Pape hat sie 2015 eine CD mit Schlafliedern für Kinder auf Plattdeutsch veröffentlicht. Hörer der plattdeutschen NDR Sendereihe Hör mal'n beten to können Insina Lüschen als Autorin kennen. Seit 2019 ist sie zusammen mit Annie Heger als plattdeutsches Musikkabarett-Duo "Die Deichgranaten" unterwegs. Das Debütalbum "Punkt" des Duos erschien im Oktober 2022.

Yared Dibaba hat Insina Lüschen am 21. Mai von 10 bis 12 Uhr als Gast in Platt Schnack Mucke.

Insina Lüschen auf der Bühne 19.05.2023: Die Deichgranaten, Großenbrode, Meerhuus

25.05.2023: Die Deichgranaten, Leer, Zollhaus

26.05.2023: Die Deichgranaten, Oldenburg, Kulturetage

16.06.2023: Meckerkring - plattdeutscher Beschwerdechor, Ihlow, Bürgerhaus

16.06.2023: Insina Solo, Ganderkesee, Timotheus-Haus

09.09.2023: Die Deichgranaten, Hoya, The Twins

10.09.2023: Die Deichgranaten, Wangerooge, Kurplatz

11.09.2023: Die Deichgranaten, Norderney, Conversationshaus

12.09.2023: Die Deichgranaten, Langeoog, Haus der Insel

13.09.2023: Die Deichgranaten, Juist, Kurplatz

14.09.2023: Die Deichgranaten, Neuharlingersiel, Kurhaus

15.09.2023: Die Deichgranaten, Spiekeroog, Haus des Gastes

22.09.2023: Die Deichgranaten, Neermoor, Mühle

31.10.2023: Meckerkring - Plattformance, Oldenburg, Neues Gymnasium

02.11.2023: Die Deichgranaten, Varel, Weberei

03.11.2023: Die Deichgranaten, Thedinghausen, Forum Gudewill-Oberschule

25.11.2023: Die Deichgranaten, Eckernförde, Galerie

28.11.2023: Weihnachtssingen mit Annie Heger & Band, Oldenburg, Johanniskirche

03.12.2023: Bethlehem mit Annie Heger & Band, Leer, Zollhaus

14.12.2023: Bethlehem mit Annie Heger & Band, Bremerhaven, Theater im Fischereihafen

TV-Star Yared Dibaba moderiert Platt Schnack Mucke, den plattdeutschen Talk bei NDR Schlager. Der 54-Jährige präsentiert darin einmal im Monat norddeutsche Künstlerinnen und Künstler, schnackt mit ihnen über "düt un dat" und vor allem über ihre Musik. Die Sendung läuft an jedem dritten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr auf NDR Schlager - Im Norden zuhaus.

Plattsnacker Dibaba in der ganzen Welt zu Hause

Yared Dibaba wurde in Äthiopien geboren. Er wuchs im Oldenburger Land in Niedersachsen auf. Sein Debüt im NDR Fernsehen gab er in der Familienserie "Die Ohnsorgs". Den Durchbruch schaffte er an der Seite von Bettina Tietjen in der Talkshow "Die Tietjen und Dibaba". Außerdem stellte er in "Die Welt op Platt" Plattsnacker in der ganzen Welt vor.

