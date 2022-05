Stand: 04.05.2022 09:50 Uhr Peter Rubin: NDR Schlager gratuliert zum 80. Geburtstag

"Wir zwei fahren irgendwo hin" und "Azzuro" - das sind nur zwei der großen Hits von Peter Rubin. Am 5. Mai wird der 2-Meter-Mann 80 Jahre alt. Seine ersten Auftritte hatte er mit Anfang 20. Mit seiner Band spielte er, um sich das Volkswirtschafts-Studium zu finanzieren, im Nightclub des Bayerischen Hofs in München und in Schwabinger Kneipen. Dort wurde er entdeckt. Ende der 60er-Jahre folgten die ersten Hits. Peter Rubin war nicht nur als Sänger, sondern auch als Moderator tätig. Im Bayerischen Rundfunk und im damaligen Südwestfunk präsentierte er jahrelang beliebte Radiosendungen. Er lebt in der Nähe von München.

Gruß an die NDR Schlager Hörer

Eine Interview-Anfrage von NDR Schlager zum 80. Geburtstag musste er wegen Problemen mit der Stimme absagen. Als Gruß an alle Hörerinnen und Hörer schlägt er seinen Titel "Dieses Lied soll dich streicheln, weil ich es nicht kann" von 1979 vor. Diesen Wunsch wollen wir am 5. Mai gerne erfüllen.

Peter Rubin schickte auch noch ein paar persönliche Zeilen:

Gaaaaanz herzliche Grüße an die Hörer von NDR Schlager - Im Norden Zuhaus,

bin zwar im Süden Zuhaus, aber durch Teilnahme gefühlter ca. 1.000 NDR TV- und Rundfunksendungen in 40 Jahren auch im Norden!



Beste Grüße und auf bald

Liebe Grüße auch an die Kollegen von NDR Schlager

Ihr

Peter Rubin

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 05.05.2022 | 10:15 Uhr