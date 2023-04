Stand: 17.04.2023 14:40 Uhr Kerstin Ott meldet sich nach Auszeit zurück

Kerstin Ott ist nicht nur eine erfolgreiche Schlagersängerin. Sie hat auch eine Vorliebe für die Natur. In den sozialen Medien nahm sie ihre Fans kürzlich mit auf Wanderschaft. Mit festen Schuhwerk, Rucksack und Kopfhörern ausgestattet ging es durch einsame Wälder und über endlose Wiesen und Feldwege. 20 Kilometer schaffte die Sängerin pro Tag. Lachend erzählt sie, dass sie auch Pfefferspray gegen "wilde Bären" dabei hatte.

Kerstin Ott - Hallen-Tour live 29.11.2023: Flensburg, Flens-Arena

03.12.2023: Hamburg, Barclays Arena

03.03.2024: Kiel, Wunderino Arena

06.03.2024: Hannover, Swiss Life Hall

08.03.2024: Braunschweig, Volkswagen Halle

09.03.2024: Oldenburg, Kleine EWE Arena

Kerstin Ott ist wieder unterwegs

Die 41-Jährige, die in Schleswig-Holstein lebt, hatte Anfang des Jahres eine Auszeit genommen. Sie wollte mehr Zeit mit Ehefrau Karolina und den Kindern verbringen. In den nächsten Monaten ist Kerstin Ott dann wieder unterwegs. Sie spielt im Sommer viele Open Air Konzerte. Von November bis März geht sie auf große Hallen-Tour. Dabei präsentiert sie ihr "Best Ott"-Album, das im vergangenen Jahr auf den Mark kam. Darauf sind ihre großen Hits zu finden wie "Die immer lacht", "Regenbogenfarben", "Einfach nein", "Nachts sind alle Katzen grau" und viele andere.

Am Anfang gab es selbstgebrannte CDs

Kerstin Ott hat die wohl ungewöhnlichste Karriere im Schlager gemacht. Die gelernte Malerin und Lackiererin landete durch Zufall in den Charts. Schon 2005 nahm sie den Titel "Die immer lacht" für eine damals erkrankte Freundin auf. Sie verschenkte selbst gebrannte CDs und irgendwann landete der Titel auf YouTube. Dort entdeckte das DJ-Duo Stereoact Jahre später das Lied. 2016 wurde "Die immer lacht" zum Hit des Jahres. Kerstin Ott gab ihren Job auf und stieg ins Showgeschäft ein. Inzwischen füllt sie mühelos große Hallen.

Über das neue Album und vor allem die im Herbst beginnende Tour spricht Kerstin Ott live am Freitag, dem 21. April 2023, ab 13 Uhr mit NDR Schlager Moderatorin Martina Gilica.

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 21.04.2023 | 13:00 Uhr