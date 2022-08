Stand: 29.08.2022 13:32 Uhr Justin Winter: Mit "Vor Freude" klappt der Neustart

Justin Winter lebt in Ganderkesee. Mit dem Titel "Vor Freude" belegte der Niedersachse im Juli und August fünfmal den ersten Platz in der Top 15 Hitparade von NDR Schlager. Seine Erfolgsgeschichte begann vor 10 Jahren. 2012 gewann der gelernte Hotelfachmann einen Schlagerwettbewerb in Bremen. Er bekam einen Plattenvertrag und veröffentliche seinen ersten Titel "Tausendfach und mehr".

Mit dem Lied "Ein Sommer zum Verlieben" trat er 2017 mehrfach in der ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross auf. Mit Cindy Berger vom Erfolgsduo Cindy und Bert nahm er zwei Titel auf - darunter den Radio-Hit "Es ist immer alles gut".

Popschlager mit guten Texten will er machen

2019 zog Justin Winter einen vorläufigen Schlussstrich. Er war mit sich nicht mehr im Reinen, sagte er und kündigte einen Neustart an. Moderne Popschlager mit guten Texten will er machen. Oberhemd und Fliege bleiben künftig im Schrank - er legte sich ein neues Outfit zu. Dann lernte er einen neuen Produzenten kennen. Doch das geplante Comeback musste wegen Corona immer wieder verschoben werden.

Der 29-Jährige ging in diesen beiden Jahren seinem normalen Job nach. "Musik war und ist mein Hobby", betont er. Er träumt davon, die Musik irgendwann zu seinem Beruf machen zu können. Im Sommer 2022 startete er mit dem Song "Vor Freude" neu durch. Im nächsten Jahr soll ein Album folgen.

