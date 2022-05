Stand: 03.05.2022 14:00 Uhr Julian Reim: "In meinem Kopf" spielt immer Musik

Es ist magisch, die erste eigene CD in der Hand zu halten, sagt Julian Reim und strahlt. Sein Debütalbum "In meinem Kopf" erscheint am Freitag und er stellt sie als Gast von Karsten Gross am 06. Mai ab 14 Uhr vor. "Alles was ich kann, habe ich in dieses Album gesteckt. Es ist mein musikalisches Tagebuch der letzten drei Jahre", freut sich der 25-Jährige. 2019 wurde sein erstes Lied "Grau" veröffentlicht. Es folgten Titel wie "Euphorie", "Eine Welt entfernt" und "Gravitation". "Ich hatte einige erfolgreiche Singles, wofür ich sehr dankbar bin. Wenn ich live auftrete, kann ich meine eigenen Songs singen und die Leute kennen die Lieder. Als Newcomer ist das etwas Besonderes."

Im Duett mit Papa

Julian Reim schreibt seine Lieder selbst. Deshalb hat das Album auch seine Zeit gebraucht. Stolz ist er auf das Duett mit seinem Vater Matthias Reim. Sie haben den Cat-Stevens-Klassiker "Father and son" mit einem deutschen Text versehen. "Matthias hat den Titel oft auf der Gitarre gespielt und gesungen. Es ist einer seiner Lieblingssongs. Früher war er der Sohn, der einen Konflikt mit seinem Vater hatte. Jetzt ist er nicht mehr der Rebell, sondern der Vater, der seine Lebensweisheiten vermitteln will."

Musik ist immer und überall

Den Albumtitel "In meinem Kopf" hat Julian Reim bewusst gewählt. "Ich bin selten präsent im Augenblick, sondern träume vor mich hin. In meinem Kopf spielt permanent Musik. Ich kann Musik und Denken nicht trennen." Julian Reim hat sein Album auf Mallorca aufgenommen. Vom Studio kletterte er eine Klippe runter bis zum Meer. "Wenn man die ganze Musik im Kopf hat, dann ist untertauchen und die Wellen unter Wasser zu spüren, das tollste Gefühl."

