Hans-Jürgen Bäumler: Wir gratulieren zum 80. Geburtstag!

Vor Jahrzehnten kannte ihn jedes Kind: Hans-Jürgen Bäumler - Eiskunstläufer, Sänger und Schauspieler. Am Freitag, dem 28. Januar, feiert er in seiner Wahlheimat Frankreich 80. Geburtstag.

Als Eiskunstläufer hat Hans-Jürgen Bäumler zusammen mit der Partnerin Marika Kilius vor rund 60 Jahren Sportgeschichte geschrieben. Seinerzeit galten beide für viele Fans als Traumpaar: erster Europameistertitel 1959, fünf weitere folgten, ebenso Silbermedaillen bei den Olympischen Spielen 1960 und 1964. Nach der Eislaufkarriere stand Bäumler weiter im Scheinwerferlicht, als Schauspieler in Boulevardstücken am Theater oder in TV- und Kinofilmen. Auch als Schlagersänger war er erfolgreich: 1964 sang er "Honeymoon in St. Tropez" zusammen mit Marika Kilius, 1965 folgte "Du bist mein Talismann". Fans hätten ihn gerne auch privat mit Marika Kilius in Verbindung gebracht. Doch er heiratete die ehemalige Lehrerin Marina. Mit ihr lebt er seit fast 30 Jahren an der Cote d'Azur. Auf seinem Anwesen quasi über den Dächern von Nizza, teilweise bedeckt von einem Olivenhain, will Hans-Jürgen Bäumler noch so viel Zeit wie möglich verbringen.

