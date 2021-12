Stand: 17.12.2021 13:20 Uhr G.G. Anderson über Sonne, Strand und Santa Maria

"Wenn in Santa Maria ..." heißt das neue Album von G.G. Anderson, das am 31. Dezember erscheint. Im November und Dezember kommen die ganzen Weihnachts-CDs heraus und im Januar sind auch schon viele Veröffentlichungen geplant. Deshalb entschied sich der Schlagersänger für den Silvestertag. "Dann wird es hoffentlich richtig schön knallen", freut sich der 72-Jährige mit Blick auf die Hitparaden. G.G. Anderson hat diesmal nicht wie sonst üblich alle Titel selbst geschrieben, sondern nur fünf. Er wollte auch jungen Autoren eine Chance geben, erzählt er im Interview mit NDR Schlager. Über 20 Komponisten und Textdichter waren beteiligt. Er habe dann zusammen mit seiner Frau die Auswahl getroffen.

Ein Urlaubstraum

Der Titel "Wenn in Santa Maria…" hat weder mit dem berühmten Schiff des Seefahrers Christoph Kolumbus noch mit dem Hit von Roland Kaiser zu tun. "Es ist ein richtig schöner Urlaubssong. In diesen schweren Zeiten ist es wichtig, die Menschen zu entführen und zu verführen", verrät Anderson sein Erfolgsgeheimnis. "Jeder träumt vom nächsten Urlaub, der dann hoffentlich auch stattfinden kann."

Eine Hymne ist der Titel "Max der Baum". Der 250 Jahre alte Baum steht in seiner Heimatstadt Eschwege in Hessen. "Den habe ich immer umarmt, geküsst und mit ihm gesprochen. Ich habe ihm den Namen Max gegeben. Nachts um zwei kam mir plötzlich die Idee, eine Ballade für Max zu schreiben." Auch eine Cover-Version ist auf dem Album. G.G. Anderson hat den Hit "Alles was ich brauche bist du" von Hoffmann und Hoffmann aus dem Jahr 1979 neu aufgenommen. Es ist das Lieblingslied seiner Frau Monika. Die neue Version hat er ihr zum Geburtstag geschenkt.

Ab Januar auf großer Tournee

Silvester feiert G.G. Anderson privat mit Freunden. Ab Januar will er dann gemeinsam mit Stefan Mross und Anna Carina Woitschack auf Immer-wieder-sonntags-Tournee gehen. "Wir sind optimistisch, dass die Auftritte stattfinden", sagt Anderson.

NDR Schlager sendet das Interview am Donnerstag, 30. Dezember, von 10 bis 11 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 30.12.2021 | 10:00 Uhr