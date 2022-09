Stand: 07.09.2022 12:00 Uhr Er mag es "Bunt" - Stefan Gwildis bei NDR Schlager

"Und wir schweben schwerelos, von hier sehen wir ganz grandios". So singen Stefan Gwildis und TV-Koch Nelson Müller in ihrem gemeinsamen Duett. Einfach mal loslassen und die vermeintlich kleinen Dinge im Leben wertschätzen. "Die Zusammenarbeit mit Nelson war nicht nur ein großer Spaß, weil er einfach ein cooler Typ ist, sondern insbesondere auch, weil er ein begnadeter Musiker ist", so Stefan über seinen Duettpartner. Das ist auch der Grund, warum Stefan unbedingt Nelson Müller für diesen Song gewinnen wollte. Er wünschte sich jemanden an seiner Seite, der das Leben ebenso nimmt, wie er selbst. Die beiden haben sich auf einer Schiffsfahrt kennengelernt und gleich zusammen gesungen.

"Schwerelos" ist die erste Single aus dem Album "Bunt!" von Stefan Gwildis, das am 9. September erscheint. Norddeutsches Lebensgefühl spiegelt sich in Songs wie "Sand von Sylt" zusammen mit Sophie Sy, in "Sommer in der City" oder "Ich bin der Nebel."

Wenn er nicht gerade Musik macht, kocht Stefan Gwildis gerne: Ein Samstag mit der Fußball-Bundesliga-Konferenz im Radio und dabei seine Leibspeise - Hühnersuppe - kochen, das ist ganz nach seinem Geschmack.

Keine Angst vor deutschen Texten

Stefan Gwildis hat keine Berührungsängste zwischen Musikrichtungen. Schlager, Soul oder Jazz - wenn Musik mit Leib und Seele gemacht ist, spricht sie die Sprache des Herzens, und das zählt mehr als Schubladen, so der Hamburger Musiker. Bundesweit bekannt wurde er als er vor 20 Jahren die großen Soul-Klassiker mit neuen deutschen Texten aufnahm. Zusammen mit Joja Wendt und Rolf Claussen tritt er seit 2011 als Söhne Hamburgs auf. Das Trio hat mehrere CDs aufgenommen.

Stefan Gwildis war am Mittwoch live zu Gast bei NDR Schlager mit Kaya Laß.

