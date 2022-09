Stand: 15.09.2022 17:00 Uhr Eloy de Jong mit neuem Album bei NDR Schlager

Eloy de Jong, geboren 1973 in Den Haag, ist ein niederländischer Popsänger. Der Sänger gilt, spätestens seit er seine zweite Single "In den Sternen" aus dem Album "Auf das Leben - fertig - los!" veröffentlicht hat, als Chart-Stürmer. Seine Karriere startete er in den 90er-Jahren nach einer Casting-Show mit der Boygroup "Caught in the Act". Sie löste sich 1998 auf.

Florian-Silbereisen-Show als Sprungbrett

Seinen Durchbruch als Schlagersänger hatte Eloy de Jong in der Show "Heimlich! Die große Schlager-Überraschung" mit Florian Silbereisen. Den Song " Egal was andere sagen" hat der Niederländer dort live vorgestellt. Das Video davon hat in Rekordzeit 3,8 Millionen Aufrufe verzeichnet. Am 16. September veröffentlicht Eloy de Jong sein Album "Lass das Leben Musik sein" - ein Motto, das für ihn persönlich schon längst gilt.

Der Sänger ist am Freitag, dem 16. September, ab 13 Uhr zu Gast bei NDR Schlager mit Karsten Gross.

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 16.09.2022 | 13:00 Uhr