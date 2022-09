Stand: 20.09.2022 13:40 Uhr Bernhard Brink live bei NDR Schlager

In diesem Jahr feiert Bernhard Brink gleich zwei Jubiläen: Sein 70. Geburtstag war am 17. Mai, sein 50-jähriges Bühnenjubiläum will der Schlagertitan mit seinen Fans das ganze Jahr feiern. Aus diesem Grund erscheint am 23. September die Doppel-CD "50". Unter den 22 Songs sind sowohl neue Titel als auch Klassiker wie "Danielle" aus den 70er-Jahren oder mit "Liebe auf Zeit", einer seiner größten Erfolge. Die Klassiker hat er neu aufgenommen und den Sound ins Jahr 2022 übertragen. Am Donnerstag, dem 22. September, ist Bernhard Brink ab 14.30 Uhr live bei NDR Schlager zu Gast und steht Moderator Michael Thürnau Rede und Antwort.

Vor 50 Jahren in der ZDF-Hitparade

Der geborene Nordhorner ist ein Profi im Showgeschäft. Bereits im April 1972 trat er mit "Bombenfest" erstmals in der ZDF-Hitparade auf. Es folgten Hits wie "Frei und abgebrannt", "Blondes Wunder", "Liebe auf Zeit" und viele andere. Auch seine Duette "Du gehst fort" mit Ireen Sheer und "Heute habe ich an dich gedacht" mit Audrey Landers waren erfolgreich.

Sein 50-jähriges Bühnenjubiläum ist sicherlich ein Grund dafür gewesen, weshalb ihm eine ganz besondere Ehre zuteil wurde. Der Wahlberliner hat 2021 die Plattenfirma gewechselt und einen Vertrag auf Lebenszeit unterschreiben dürfen, eine Auszeichnung, die man bisher nur von Udo Jürgens kannte. Bernhard Brink - nie um einen Spruch verlegen - kommentierte das bei NDR Schlager auf seine Weise: "Mein Plattenboss hat gesagt, bei mir sei noch Luft nach oben!"

