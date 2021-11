Stand: 04.11.2021 15:00 Uhr Ben Zucker meldet sich wieder zurück

Ben Zucker hat sich am Donnerstag zum Live-Interview bei NDR Schlager topfit präsentiert. Der Sänger und Musiker nutzte die Zwangspause der Corona-Pandemie auf seine Art: "Ja, ich habe angefangen Sport zu machen", gesteht er und verrät Moderatorin Kerstin Werner sein persönliches Geheimrezept: "Mit 10.000 Schritten am Tag hat's angefangen. Dann habe ich - und das ist die Basis - den Alkohol weggelassen. Und nach 19 Uhr habe ich nichts mehr gegessen." All das gab Zucker die Kraft und Kreativität, sich sein aktuelles Erfolgsalbum "Jetzt erst recht!" erneut vorzunehmen. Am Freitag erscheint eine erweiterte Version der CD mit fünf brandneuen Titeln unter dem Motto: "Jetzt erst recht! Feuer frei!"

Lob vom Weltstar

Die Karriere von Ben Zucker ist bisher eine einzige Erfolgsgeschichte. Mehr als 600.000 verkaufte Tonträger, ausverkaufte Konzerte, Dauergast in TV-Sendungen. Selbst in Zeiten der Pandemie haben sich Ben Zucker große Möglichkeiten geboten, so durfte er beispielsweise mit dem italienischen Popstar Zucchero zusammenzuarbeiten. "Das war großartig", schwärmt Zucker, "der Mann ist ein Weltstar der alten Schule, ein Künstler durch und durch." Und nicht nur das, am Ende bekam der deutsche Künstler auch noch ein großes Lob vom Italiener. "Er hat auch Songs von mir gehört", sagt Zucker, "und er hat dann gesagt: Alter, du hat echt 'ne geile Stimme! Da wusste ich erst einmal nicht, wo ich hingucken soll. Aber er hat es gesagt!"

"Wieder zurück" der nächste Hit?

"Everybody's got to learn something" heißt der Titel, bei dem Ben Zucker von dem italienischen Superstar unterstützt wird. Unter den neuen Songs ist der Titel "Wieder zurück", vermutlich der nächste Ben-Zucker-Hit. Jedenfalls spricht das Lied seinen Fans aus dem Herzen. "Immer noch" singt er gemeinsam mit dem Pop-Duo Glasperlenspiel.

