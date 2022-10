Stand: 24.10.2022 14:30 Uhr Ben Zucker bringt "Das Beste aus 5 Jahren"

Vor fünf Jahren erschien das Debütalbum von Ben Zucker. Heute spielt er in den großen Arenen und gehört zu den Top-Stars des modernen Schlagers. Zum Jubiläum gibt es natürlich auch eine CD "Was wir haben, ist für immer (Das Beste aus 5 Jahren)". Ben Zucker hat 15 seiner größten Hits neu eingespielt, darunter "Na und", "Der Sonne entgegen" und "Mein Berlin". Außerdem gibt es fünf neue Songs zu entdecken.

Auf dem Album sind auch zwei Duette: "Was für eine geile Zeit" hat er mit DJ Ötzi neu eingespielt. Gemeinsam mit Bonnie Tyler nahm er den Welthit "It's A Heartache" auf. Doch am liebsten spielt Ben Zucker live. Zum Jubiläum gönnte er sich eine Clubtour unter dem Motto "5 Jahre - 5 Clubs". So konnte er ganz nah bei den Fans sein.

Das Best-Of-Album ist ab 28. Oktober zu haben. Ben Zucker ist am Mittwoch, dem 26. Oktober, von 16.30 Uhr bis 17 Uhr zu Gast bei Michael Thürnau.

