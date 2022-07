Stand: 27.07.2022 14:00 Uhr Art Garfunkel Jr. bei NDR Schlager

Bright Eyes, Cecilia, El Condor Pasa - Art Garfunkel Jr. singt die großen Hits seines Vaters - auf deutsch. Unterstützt wird er von zahlreichen Schlagerstars wie Eloy de Jong, Marianne Rosenberg und Bernhard Brink. Erst kürzlich präsentierte er den Titel "Cecila" gemeinsam mit Ross Antony in der ARD-Show von Florian Silbereisen. Sein Debütalbum "Wie du - Hommage an meinen Vater" erschien 2021. Am 27. Juli war er auf NDR Schlager zu Gast bei Kaya Laß. Die Sendung ist am Mittwochabend ab 18 Uhr noch einmal zu hören.

Schon mit 3 Jahren mit Papa auf der Bühne

Art Garfunkel Jr. wurde 1990 in New York geboren. Seine Kinder- und Jugendzeit verbrachte er größtenteils in der USA. Seine Großeltern stammten aus dem deutschsprachigen Bereich. Er lernte bereits in jungen Jahren die deutsche Sprache. Schon mit drei Jahren stand er gemeinsam mit seinem Vater auf der Bühne. Später begleitete er ihn auf zahlreichen Tourneen in Japan, Deutschland, Frankreich, Südamerika und Australien.

