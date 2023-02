Stand: 17.02.2023 15:00 Uhr Auf geht's, zu den Schlagersternen Mallorca!



Ihr Herz schlägt für Schlager? Dann haben Sie sicher mitgemacht und mitgefiebert! Für zwei Hörerinnen von NDR Schlager wird jetzt ein Traum wahr: Sie fliegen Anfang Mai zum Festival "Schlagersterne Mallorca". Gleich an zwei Konzerttagen erleben Sie die Größen des deutschen Schlagers im Coliseo Balear in Palma de Mallorca.

Mit dabei sind Beatrice Egli, Giovanni Zarella, Howard Carpendale, Ben Zucker, Matthias Reim, Semino Rossi, Nik P., Ross Antony, Francine Jordi, Mike Leon Grosch, Melissa Naschenweng, Christin Stark, VoxxClub und Überraschungsgäste. Andrea Kiewel führt Sie an beiden Abenden durchs Programm in der Arena.

Ablauf der Schlagerreise Mallorca 08. - 13. Mai 2023

1. Tag: Anreise Mallorca, Transfer Hotel

2. Tag: Freizeit / individuelle Erkundungen

3. und 4. Tag: Show Schlagersterne, Arena Coliseo Balear

5.Tag: Freizeit / individuelle Erkundungen

6. Tag: Rückflug nach Hamburg

(Änderungen vorbehalten, Mindestteilnehmerzahl: 25, Mindestalter: 16 Jahre)

Herzlichen Glückwunsch zur größten Schlagerparty!

Moderatorin Martina Gilica hatte am Freitag das Vergnügen, Schlager-Glücksfee zu spielen und die frohe Nachricht gleich persönlich am Telefon zu überbringen. Anna Hage aus Delligsen in Niedersachsen konnte ihr Glück kaum fassen - immerhin hatten mehrere Hundert NDR Schlager Hörerinnen und Hörer mitgemacht! Anna Hage fliegt am 8. Mai mit ihrer Mutter von Hamburg aus nach Mallorca. Im Gewinn enthalten sind neben Flug auch Unterkunft und Essen im 4-Sterne-Hotel sowie die Konzertkarten - mit freundlicher Unterstützung von PTI - Panoramica Touristik International.

Was gehört zur Schlagerreise? - für zwei Personen -

· Flug Hamburg - Palma de Mallorca - Hamburg mit renommierter Fluggesellschaft

· Transfers Flughafen - Hotel - Flughafen sowie an beiden Showtagen Hotel - Arena - Hotel

· 5 Übernachtungen auf Mallorca im Hotel HM Gran Fiesta

· 5 x Frühstücksbüfett

· 3 x Abendessen

· 2 x leichtes Mittagessen (an den Konzerttagen)

· 2 x Eintritt Arena Mallorca Sitzplatz

· Flughafen-, Sicherheitsgebühren, Luftverkehrsabgabe

(Änderungen vorbehalten)

