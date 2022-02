Stand: 10.02.2022 11:00 Uhr "Platt Schnack Mucke" mit Yared Dibaba

Der Hamburger Musiker und Volksliedforscher Jochen Wiegandt ist Gast von Yared Dibaba in "Platt Schnack Mucke" am Sonntag, dem 20. Februar, bei NDR Schlager. Wiegandt hat es sich zur Aufgabe gemacht, musikalische Schätze des Nordens wiederzuentdecken. Bei der Aktion "Singen Sie Hamburgisch?" fragte er, welche Hamburger Lieder die Menschen noch kennen. Er erhielt Hunderte Briefe, Liederbücher und Tondokumente. Sein neues Buch heißt: Hool dien Muul un sing mit! Es geht um die beliebtesten Volkslieder Schleswig-Holsteins und ihre Geschichte. In seinem Live-Programm präsentiert Jochen Wiegandt traditionelle und auch eigene Lieder. Dafür bekam er den Niederdeutschen Literaturpreis. In den 90er-Jahren moderierte er die plattdeutsche Sendung "Bi uns to Hus" im NDR Fernsehen.

"Düt un dat" rund um plattdeutsche Musik

TV-Star Yared Dibaba moderiert "Platt Schnack Mucke", den plattdeutschen Talk bei NDR Schlager. Der 52-Jährige präsentiert darin einmal im Monat norddeutsche Künstlerinnen und Künstler, schnackt mit ihnen über "düt un dat" und vor allem über ihre Musik. Die Sendung läuft an jedem dritten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr auf NDR Schlager - Im Norden zuhaus.

Plattsnacker Dibaba in der ganzen Welt zu Hause

Yared Dibaba wurde in Äthiopien geboren. Er wuchs im Oldenburger Land in Niedersachsen auf. Sein Debüt im NDR Fernsehen gab er in der Familienserie "Die Ohnsorgs". Den Durchbruch schaffte er an der Seite von Bettina Tietjen in der Talkshow "Die Tietjen und Dibaba". Außerdem stellte er in "Die Welt op platt" Plattsnacker in der ganzen Welt vor.

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 20.02.2022 | 10:00 Uhr