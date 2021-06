Stand: 17.06.2021 09:00 Uhr Kabarettist Jörg Knör heute live im Programm

Udo Lindenberg, Boris Becker, Gerhard Schröder, Dieter Bohlen und Inge Meysel sind nur einige der Stars, die Jörg Knör perfekt parodieren kann. Er hat aber auch jede Menge Geschichten aus über 40 Jahren Bühnenleben im Gepäck, wenn er heute Nachmittag bei NDR 1 Niedersachsen und NDR Plus jeweils plaudert. Geboren wurde Jörg Knör in Wuppertal. Mit 15 Jahren waren er und seine Mutter Kandidaten bei Rudi Carrells "Am laufenden Band". Anfang der 80er-Jahre trat er im "Talentschuppen" auf.

Jörg Knör im NDR Radio 14:30 - 15:00 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen

mit Michael Thürnau



16:00 - 17:00 Uhr auf NDR Plus

mit Jens Krause

Knör mit "Comeback des Lebens" unterwegs

Bundesweit bekannt wurde Knör Anfang der 90er-Jahre. Er bekam seine eigene TV-Show im ZDF, in der er zahlreiche Prominente parodierte. Sieben Jahre lang synchronisierte er Wum und Wendelin in Wim Thoelkes Show "Der Große Preis". Er übernahm diese Aufgabe von Loriot. Es folgten viele Bühnenprogramme mit unzähligen Live-Auftritten zwischen Flensburg und Garmisch-Patenkirchen. Nach der Corona-Zwangspause startet er mit "Comeback des Lebens" neu durch. In diesem Jahr stehen Auftritte in Nienburg, Westerland, Bünde, Bremen und Burgdorf an.

Weitere Informationen Jörg Knör @ Home Fans kennen ihn auch aus der NDR Info Intensiv-Station. Mehr Infos über den Entertainer auf seiner offiziellen Homepage. extern

Dieses Thema im Programm: NDR Plus | 17.06.2021 | 16:00 Uhr