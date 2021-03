Silke Liniewski

Geboren in: Hannover

Sternzeichen: Schütze

Meine Lieblingsschlager:

Udo Jürgens "Alles, was gut tut", Katja Ebstein "Wunder gibt es immer wieder" und "Weit, weit weg" von Mary Roos

Meine Lieblingsorte im Norden:

Mein eigener Esstisch (am liebsten mit Freunden und Familie drumrum), darüber hinaus: der See in Wardenburg bei Oldenburg in Niedersachsen, der Wald oberhalb der Küste in Heiligendamm - vor allem der Ausblick mit dem halben Baum, das Strandbad Wedel - gehört genau genommen zu Schleswig-Holstein, für mich aber zu Hamburg - und der Park in Bad Bramstedt in Schleswig Holstein

Meine Art, zu entspannen: Auch hier hab ich mehr als eine Antwort :-)

Meditation, Spaziergänge in der Natur, Lachen und Gespräche mit Freunden und Familie, Hundekuscheln und beim Tanzen