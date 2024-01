Umfrage: Schule ohne Lehrer? Mehr Quereinsteiger als Lehrer, Unterricht ohne Pauker oder weniger Mathe im Lehrplan - was ist sinnvoll gegen Unterrichtsausfall an den Schulen? Sagen Sie uns Ihre Meinung in der neuen Umfrage vom #NDRfragt!

Neues Jahr, neues Glück: Kurz bevor in Norddeutschland die Schule wieder losgeht, dürften einige darauf hoffen, dass sie in diesem Jahr regelmäßiger stattfindet als im letzten. Denn Unterrichtsausfälle, so wird berichtet, gab es zuletzt nicht selten. Dabei kann Schule immer nur so gut sein wie ihr Unterricht. Und der muss erstmal stattfinden.

Unterrichtsausfall und Lehrkräftemangel: Welche Maßnahmen sind sinnvoll?

Wie beobachten Sie die Situation? Bekommen Sie - direkt oder indirekt - etwas von Unterrichtsausfällen mit? Was bedeuten sie Ihrer Ansicht nach für die Schulbildung, und welche Abhilfe erscheint Ihnen sinnvoll? Oder ist gar keine nötig, da unser Bildungsniveau allen Unkenrufen zum Trotz immer noch hoch genug ist? Und wie schätzen Sie das oft genannte Problem des Lehrermangels ein? Sagen Sie uns Ihre Meinung!

So können Sie mitmachen

Wenn Sie noch kein Mitglied sind, können Sie direkt an der Umfrage teilnehmen. Wenn Sie wollen, können Sie sich am Schluss der Umfrage für die #NDRfragt-Community registrieren. Dann bekommen sie zu allen künftigen #NDRfragt-Umfragen eine Einladung per E-Mail geschickt.

Sollten Sie sich bereits bei #NDRfragt registriert haben, bekommen Sie automatisch per E-Mail eine Einladung zur aktuellen Umfrage. Klicken Sie einfach auf den Link in der E-Mail, um die Umfrage zu starten.

Bis Mittwoch, 10. Januar, um 9 Uhr können Sie an der Umfrage teilnehmen.

Die Ergebnisse dieser Umfrage gibt es am 24. Januar im NDR Programm. Wir veröffentlichen außerdem alle Ergebnisse unter ndr.de/ndrfragt.

Was ist #NDRfragt?

#NDRfragt ist die Umfrage- und Dialogplattform des NDR für die Menschen im Norden. Registrierte Mitglieder erhalten regelmäßig Einladungen zu neuen Umfragen per E-Mail! Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was Sie denken und meinen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte.

