#NDRfragt: Klimawandel und Krieg bereiten die größten Sorgen Stand: 07.11.2022 23:39 Uhr Was treibt die Menschen im Norden angesichts mehrerer Krisen um? Tausende haben bei der ersten #NDRfragt-Umfrage teilgenommen und mit uns ihren Blick auf die aktuelle Lage und die Gemeinschaft geteilt.

Über 7.500 Mitglieder in der ersten Woche seit dem Start, Tendenz steigend

Vor einer Woche ist die neue Umfrage-Gemeinschaft #NDRfragt gestartet und ganz viele haben bereits mitgemacht. Mehr als 7.500 Norddeutsche haben sich angemeldet, Tendenz steigend. #NDRfragt ist das neue nicht repräsentative Meinungsbarometer für den Norden. Wer noch nicht dabei ist, aber mitmachen will, kann sichregistrieren und gleich an den ersten Umfragen teilnehmen. Mitglied kann werden, wer in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg oder Bremen wohnt und mindestens 16 Jahre alt ist.

Weitere Informationen Registrieren Sie sich hier für #NDRfragt! Registrieren Sie sich und sagen Sie uns in der ersten Umfrage Ihre Meinung zu Krisen, Sorgen und Zusammenhalt! mehr

Übrigens: Die Umfragen von #NDRfragt sind zwar nicht repräsentativ, stehen aber für die Meinungen einer großen und wachsenden Zahl von Norddeutschen. Und wir "gewichten" die Antworten, damit #NDRfragt so gut wie möglich die Bevölkerungsgruppen in Nordddeutschland widerspiegelt. (Hier lesen Sie mehr dazu.)

Die größten Sorgen: Klimawandel, Ukraine-Krieg, Preissteigerungen

Obwohl die Menschen derzeit konkret vor allem unter den Preissteigerungen und dem Ukraine-Krieg leiden, ist die Sorge um die Folgen des Klimawandels unter den Befragten genauso groß: Große oder sehr große Sorgen darum machen sich jeweils etwa zwei Drittel der #NDRfragt-Gemeinschaft.

Unter den “sehr großen Sorgen” rangiert der Klimawandel sogar auf Platz 1. Wichtig ist den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch die Entwicklung der Demokratie in Deutschland. Mehr als die Hälfte (58 Prozent) macht sich darüber große oder sehr große Sorgen. Die Corona-Pandemie spielt hingegen kaum noch eine Rolle.

Preissteigerungen: Größte Sorge ist wachsende Kluft zwischen Arm und Reich

An den steigenden Preisen macht der #NDRfragt-Gemeinschaft am meisten Angst, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter aufgeht. Darum machen sich vier von fünf der Befragten (80 Prozent) große oder sehr große Sorgen.

Die gesellschaftliche Spaltung macht der #NDRfragt Community größere Sorgen als die hohen Energiepreise (70 Prozent mit großen oder sehr großen Sorgen) oder die steigenden Preise für Lebensmittelpreise (62 Prozent mit großen oder sehr großen Sorgen).

Ukraine-Krieg: Sorgen wegen Preissteigerung und drohender Rezession

Der Ukraine-Krieg löst bei den Befragten vor allem Befürchtungen über die wirtschaftliche Zukunft aus. Fast zwei Drittel (64 Prozent) haben große oder sehr große Sorgen, dass die Preise weiter steigen und gut über die Hälfte (58 Prozent), dass es zu einer Rezession in Deutschland kommt.

Dass die deutsche Energieversorgung nicht sicher sein könnte, erfüllt mit 48 Prozent fast genauso viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit großer oder sehr großer Sorge wie die Vorstellung, dass Russland Nuklearwaffen einsetzen könnte (40 Prozent). Gegenüber ukrainischen Flüchtlingen zeigt sich die #NDRfragt-Community offen: Dass davon zu viele nach Deutschland kommen könnten, ist die geringste Sorge der Befragten.

Zwei Drittel finden den Zusammenhalt in Deutschland schlecht

Gut zwei Drittel (71 Prozent) finden, dass es um den Zusammenhalt der Menschen in Deutschland schlecht steht. Den gesellschaftlichen Zusammenhalt der Menschen in Deutschland empfindet die große Mehrheit der #NDRfragt-Mitglieder, die an der Umfrage teilgenommen hat, als schlecht (71 Prozent). Die meisten denken, dass es früher mehr Gemeinschaft gab.

Insbesondere seit Beginn der Corona-Pandemie sei der Zusammenhalt schwächer geworden, glauben zwei Drittel der Befragten. Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und SPD scheint für die Umfrage-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer dagegen eher keinen Einfluss auf das Gemeinschaftsgefühl gehabt zu haben.

Gefühl des Zusammenhalts: Familien und Freunden wichtiger als Institutionen

Gesellschaftlichen und menschlichen Zusammenhalt erleben die meisten nur im privaten Umfeld (Familie & Freunde), kaum durch gesellschaftliche Institutionen wie Sozialstaat oder Kirche. Gesellschaftlichen und menschlichen Zusammenhalt erlebt eine deutliche Mehrheit vor allem im privaten Bereich wie in Familie und Partnerschaft (85 Prozent) und im Freundeskreis (70 Prozent).

Dagegen sind die großen gesellschaftlichen Institutionen Sozialstaat und religiöse Gemeinschaft fast irrelevant (9 bzw. 8 Prozent empfinden durch sie Zusammenhalt). Andere Gemeinschaften wie die Nachbarschaft, der Kreis der Arbeitskolleginnen und -kollegen, der Sportverein oder das Ehrenamt haben zwar mehr Bedeutung. Doch hier erlebt nur ein Viertel bis ein Drittel der Befragten Zusammenhalt - weit weniger als im persönlichen Umfeld.

Lastenverteilung in der Krise: 84 Prozent finden sie ungerecht

Wenn es um die Lasten geht, die die jüngsten Krisen wie Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und steigende Preise den Menschen aufbürden, empfindet eine deutliche Mehrheit der Befragten große Ungerechtigkeit. 84 Prozent der Umfrage-Teilnehmerinnen glauben, dass Beschränkungen und Folgen der Corona-Pandemie sowie steigende Preise - auch infolge des Ukraine-Krieges nicht fair auf alle Schultern verteilt werden.

Mehr Steuern ja - aber nur, wenn der Einsatz sinnvoll ist

Ein Drittel der Befragten würde mehr Steuern zahlen, wenn diese aus ihrer Sicht sinnvoll verwendet würden. Erstaunlich großzügig zeigen sich die befragten Norddeutschen, wenn es darum geht, mehr für die Gemeinschaft zu zahlen. So wäre über ein Drittel (35 Prozent) bereit, höhere Steuern zu zahlen - vorausgesetzt, sie würden aus ihrer Sicht sinnvoll eingesetzt.

Fast die Hälfte der Umfrage-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer (48 Prozent) sähe einen solchen Sinn, wenn der Staat mit den zusätzlichen Einnahmen Menschen helfen würde, denen es schlechter geht als ihnen selbst. Nach eigenen Ideen zur sinnvollen Verwendung gefragt, nannten viele Norddeutsche Investitionen in Gemeingüter wie den Klimaschutz oder die Bildung.

Weniger heizen - ja. Vor allem um Geld zu sparen, weniger für den Klimaschutz oder die Sanktionen gegen Russland.

Drei Viertel der #NDRfragt-Mitglieder, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, wollen in diesem Winter weniger heizen als im letzten (78 Prozent). Hauptgrund dafür ist das Geld. Zwei Drittel (66 Prozent) der Befragten geben an, dass sie angesichts der gestiegenen Energiepreise auf wohlige Wärme verzichten, um ihre Kosten zu senken. Nur Wenige wollen die Heizung runter drehen, um das Klima zu schonen (11 Prozent) oder um die Sanktionen gegen Russland zu unterstützen (15 Prozent).

Das sagt die #NDRfragt-Community

Viele der #NDRfragt-Community-Mitglieder haben ausführlich ihre Sorgen, Gedanken und Meinungen schriftlich mitgeteilt. Hier sehen Sie eine kleine Auswahl der Stimmen, die uns erreicht haben.

Ihre Stimmen: Was bereitet Ihnen Sorgen? „Es macht mir große Sorgen, dass bei den vielen akuten Krisen die Klimakrise und das Artensterben zu sehr in den Hintergrund geraten. Außerdem finde ich es schlimm und nicht zielführend, wenn die verschiedenen Krisen gegeneinander ausgespielt werden. Wir müssen sie immer alle zusammen denken!“

- #NDRfragt-Teilnehmerin Eike aus Schleswig-Holstein



„Als Großvater von 10 Enkeln habe ich große Sorgen um eine lebenswerte Zukunft dieser Kinder, die nichts zu dem ganzen Desaster beigetragen haben.“

- #NDRfragt-Teilnehmer Helmut aus Niedersachsen



„Mir macht Sorgen, dass so viele Menschen nach dem Staat schreien und so wenig Eigenverantwortung zu übernehmen bereit sind. Wäre es wirklich so schlimm, sich in schwierigen Zeiten einzuschränken, Ansprüche etwas herunterzuschrauben und ja, auch auf manches zu verzichten?"

- #NDRfragt-Mitglied Sylvia aus Hamburg



„Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet, drei Kinder in Schule und Ausbildung zum allergrößten Teil allein finanziert. Ich habe mir mal vorgestellt, dass ich, wenn ich Rentnerin bin und meine Kinder selbst für sich sorgen, Reisen unternehmen könnte. Davon bin ich weiter entfernt denn je. Stattdessen frage ich mich, ob ich die Energiekosten noch bezahlen kann.”

- #NDRfragt-Teilnehmerin Kornelia aus Mecklenburg-Vorpommern Ihre Stimmen: Wie steht es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt? „Wir werden immer mehr zu Individualisten. Auch ich lasse mir nicht gerne vorschreiben, dass ich meine Wünsche oder Bedürfnisse hinter die der Gemeinschaft stellen soll, aber wir sind irgendwie aus dem Gleichgewicht. Wir verlieren das Gefühl für die Natur, die Umwelt und die Menschen um uns herum. Haben zu viel Beton, Asphalt und Bildschirm vor der Nase.“

- #NDRfragt-Teilnehmerin Zora aus Schleswig-Holstein



„Mit einiger Sorge betrachte ich, insbesondere auch in den Dörfern, dass das nachbarschaftliche Nebeneinander langsam zerbröckelt.“

- #NDRfragt-Teilnehmer Klaus aus Niedersachsen Ihre Stimmen: Wie empfinden Sie die Lastenverteilung in der aktuellen Krise? "Es trifft die "normalen/kleinen" Angestellten am meisten. Ich habe mitlerweile zwei Jobs. Im einen bin ich ein einfacher Angestellter im Einzelhandel. Mit dem Gehalt sollten die Manager für mindestens einen Monat mal leben müssen."

- #NDRfragt-Teilnehmer Volker aus Niedersachsen



„Ich halte im Moment speziell die 300 Euro für Rentner für sehr ungerecht. Das heißt nicht, dass ich es den Rentnern nicht gönne. Aber wir haben im direkten Bekanntenkreis Rentner, die sich für den Rest ihres Lebens um keinen Euro mehr Gedanken machen müssen. Auch die bekommen die 300 Euro. Ich bin mir sehr sicher, dass es Menschen gibt, die dieses Geld sehr viel dringender benötigen.“

- #NDRfragt-Teilnehmerin Claudia aus Schleswig-Holstein

Über diese Befragung Die Antworten stammen aus zwei Umfragen:

Antworten zum Thema Sorgen stammen aus der Registrierungsbefragung von #NDRfragt, ausgewertet vom 31.10.2022 bis 07.11.2022 um 14:20 Uhr. An dieser Umfrage haben 7.501 Norddeutsche teilgenommen.

Antworten zum Theme Zuammenhalt stammen aus der Umfrage "Gemeinschaft in der Krise: Was hält uns zusammen?", ausgewertet vom 31.10.2022 bis 07.11.2022 um 14:20 Uhr. An dieser Umfrage haben sich 5.469 Norddeutsche beteiligt. An den Umfragen von #NDRfragt nehmen Menschen aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen teil. Die Umfragen werden online ausgefüllt.



Die Ergebnisse der Befragung sind nicht repräsentativ. Wir haben sie allerdings nach den statistischen Merkmalen Alter, Geschlecht, Bundesland und Schulabschluss gewichtet. Das heißt: Antworten von Bevölkerungsgruppen, die unter den Befragten seltener vertreten sind als in der norddeutschen Bevölkerung, fließen stärker gewichtet in die Umfrageergebnisse ein. Und die Antworten von in de Befragung überrepräsentierten Gruppen werden schwächer gewichtet. Insgesamt verteilen sich die Antworten dann am Ende eher so, wie es der tatsächlichen Verteilung der Bevölkerungsgruppen in Norddeutschland entspricht.



Aufgrund von Rundungen und Antwortoptionen wie "Sonstige" oder "keine Angabe" kann es vorkommen, dass die Prozentwerte bei einzelnen Fragen zusammengerechnet nicht exakt 100 ergeben. An den Umfragen von #NDRfragt nehmen Menschen aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen teil. Die Umfragen werden online ausgefüllt.. Wir haben sie allerdings nach den statistischen Merkmalen Alter, Geschlecht, Bundesland und Schulabschluss gewichtet. Das heißt: Antworten von Bevölkerungsgruppen, die unter den Befragten seltener vertreten sind als in der norddeutschen Bevölkerung, fließen stärker gewichtet in die Umfrageergebnisse ein. Und die Antworten von in de Befragung überrepräsentierten Gruppen werden schwächer gewichtet. Insgesamt verteilen sich die Antworten dann am Ende eher so, wie es der tatsächlichen Verteilung der Bevölkerungsgruppen in Norddeutschland entspricht.Aufgrund von Rundungen und Antwortoptionen wie "Sonstige" oder "keine Angabe" kann es vorkommen, dass die Prozentwerte bei einzelnen Fragen zusammengerechnet nicht exakt 100 ergeben.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Infoprogramm | 08.11.2022 | 13:20 Uhr