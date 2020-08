Sendedatum: 29.06.2020 06:00 Uhr

Teilnahmebedingungen: Der NDR 2 Picknicker

Ab 29. Juni gibt es bei Wiswedel & Mahrhold den "NDR 2 Picknicker". Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennen die Teilnehmer die nachstehenden Teilnahmebedingungen als verbindlich an.

1. Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind nur Personen, die mindestens das 16. Lebensjahr vollendet haben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen des NDR und der NDR Media sowie deren Angehörige.

2. Verlosungszeit/Gewinn

Im Zeitraum vom 29. Juni 2019, 6.00 Uhr, bis 21. August 2020, 10 Uhr, findet die Sommeraktion "Der NDR 2 Picknicker" im Rahmen der Sendung "Der NDR 2 Morgen mit Elke & Jens" statt. Montag bis Freitag jeweils zwischen 6.00 Uhr und 10.00 Uhr gibt es sommerliche Preise zu gewinnen. Im Zeitraum vom 29. Juni bis 10. Juli 2020 verlosen wir täglich zwei Picknickkörbe mit 32-teiligem Zubehör (u.a. Besteck, Teller, Butterdose usw.). Vom 13. bis 16. Juli 2020 verlosen wir täglich zwei Garten-Trampoline mit Schutznetz und Leiter, vom 20.-23. Juli geht es jeden Tag um ein robustes Schlauchboot "Seahawk 3" für maximal 360 Kilo Belastung, dazu zwei hochwertige Aluminiumpaddel, eine Pumpe und Reparaturflicken.

Die Preise für den weiteren Zeitraum des Gewinnspiels folgen.

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

3. Spielablauf

Im Zeitraum vom 29. Juni bis 10. Juli 2020 gibt es zwei unterschiedliche Abläufe des Gewinnspiels.

a) Variante "Ich packe meinen Picknickkorb" (viermal pro Woche): Während der Sendung "Der NDR 2 Morgen mit Elke und Jens" umschreiben unsere Moderatoren Dinge, die sie in einen gedachten Picknickkorb packen. Dann ist die NDR 2 Gewinnspiel-Nummer geöffnet unter (01375) 95 10 95 (Festnetzpreis 14 Cent pro Anruf, aus den Mobilfunknetzen kann es teurer werden). Unter allen, die anrufen, wählen wir zufällig eine/n Teilnehmer/in aus und schalten ihn/sie ins Studio. Wenn diese/r Teilnehmer/in jetzt den vorher umschriebenen Gegenstand korrekt benennen kann, gewinnt er/sie einen Picknickkorb.

b) Variante "Reportermodus" (einmal pro Woche): Ein/e NDR 2 Reporter/in ist an einem bestimmten Ort im Norden. Die Hörer/innen müssen erraten, wo. Dazu gibt es Hinweise im Laufe der Sendung. Unter allen, die uns per Mail oder per Messenger-Nachricht über die NDR 2 App den korrekten Ort nennen, verlosen wir einen Picknickkorb. Einen weiteren Picknickkorb gewinnt, wer unsere/n Reporter/in persönlich vor Ort aufspürt.

c) Variante "Ort erraten": Während der Sendung "Der NDR 2 Morgen mit Elke und Jens" geben unsere Moderatoren Hinweise auf einen bestimmten Ort in Norddeutschland. Dann ist die NDR 2 Gewinnspiel-Nummer geöffnet unter (01375) 95 10 95 (Festnetzpreis 14 Cent pro Anruf, aus den Mobilfunknetzen kann es teurer werden). Unter allen, die anrufen, wählen wir zufällig eine/n Teilnehmer/in aus und schalten ihn/sie ins Studio. Wenn diese/r Teilnehmer/in jetzt den vorher umschriebenen Ort korrekt benennen kann, gewinnt er/sie einen Picknickkorb.

Vom 13. bis 16. Juli gibt es den Variante "Trampolin-Song". Während der Sendung "Der NDR 2 Morgen mit Elke und Jens" ist zu hören, wie ein Kind auf einem Trampolin springt und dabei singt. Dann ist die NDR 2 Gewinnspiel-Nummer geöffnet unter (01375) 95 10 95 (Festnetzpreis 14 Cent pro Anruf, aus den Mobilfunknetzen kann es teurer werden). Unter allen, die anrufen, wählen wir zufällig eine/n Teilnehmer/in aus und schalten ihn/sie ins Studio. Wenn diese/r Teilnehmer/in den Song nennen kann, den das Kind gesungen hat, gewinnt er/sie ein großes Gartentrampolin mit Netz und Leiter.

Vom 20. bis 23. Juli gibt es den Variante "Schiffe versenken". Während der Sendung "Der NDR 2 Morgen mit Elke und Jens" sollen die Hörer*innen erraten, wo sich das Schlauchboot des Tages befindet. Wie beim traditionellen "Schiffe versenken" ist ein Raster aus Zahlen und Buchstaben die Grundlage. Es gibt die Buchstaben A-C und die Zahlen 1-3, also insgesamt neun Felder von A1 - C3. Wenn unsere Moderatoren dazu aufrufen, ist die NDR 2 Gewinnspiel-Nummer geöffnet unter (01375) 95 10 95 (Festnetzpreis 14 Cent pro Anruf, aus den Mobilfunknetzen kann es teurer werden). Unter allen, die anrufen, wählen wir zufällig eine/n Teilnehmer/in aus und schalten ihn/sie ins Studio. Wenn diese/r Teilnehmer/in das Feld richtig tippt, auf dem sich das Schlauchboot befindet, gewinnt er/sie ein robustes Schlauchboot für drei Erwachsene. Tippt die/der Teilnehmer/in falsch, gibt es eine neue Spielrunde.

Am 17. und 24. Juli gibt es wieder die Variante "Reportermodus" wie oben geschildert.

Die Gewinnerin / der Gewinner muss uns binnen 30 Tagen nach der erfolgreichen Teilnahme seine Anschrift mitteilen, an die der Gewinn verschickt wird. Andernfalls verfällt der Gewinn.

Die Spielabläufe für den weiteren Zeitraum des Gewinnspiels folgen.

4. Mehrfach-Teilnahmen

Nach einem Gewinn bei NDR 2 darf für die Dauer von 90 Tagen nicht mehr an Gewinnspielen von NDR 2 teilgenommen werden. Ausgenommen von dieser Regelung ist das 45-Sekunden-Quiz. Eine Teilnahme ist nur unter dem eigenen, richtigen Namen zulässig. Sollte sich bei der Datenerhebung im Nachhinein eine Zuwiderhandlung herausstellen, verfällt der Gewinn.

5. Datenschutz

NDR 2 wird die Daten der Teilnehmer/innen nur und ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels speichern. Die Daten werden nur dann an Dritte weitergegeben, wenn dies für die Abwicklung des Gewinnspiels unerlässlich ist (zum Beispiel Eintrag auf einer Gästeliste des Veranstalters).

Sämtliche personenbezogenen Daten, die im Zuge der Teilnahme an diesem Gewinnspiel gespeichert wurden, werden daraufhin nach Ablauf der gesetzlichen Speicherfristen gelöscht.

Sie sind gemäß Art. 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem NDR um umfassende Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß Art. 16 ff. können Sie jederzeit gegenüber dem NDR die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder per E-Mail an datenschutz@ndr.de, per Fax an (040) 44 76 02 oder postalisch an den NDR, Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

Unsere Datenschutzerklärung und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter ndr.de in der NDR Datenschutzerklärung.

6. Haftung

NDR 2 haftet nicht für die zeitweilige Nichtnutzbarkeit und/oder einen unverschuldeten Totalausfall der Telefonhotline und/oder für technische Störungen des Internets und/oder für die Nichterreichbarkeit und/oder Funktionsstörung der NDR 2 App sowie des mobilen Endgerätes, aufgrund dessen die Teilnahme nicht und/oder nur unzureichend erfolgen kann.

7. Rechtsweg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Morgen | 29.06.2020 | 06:00 Uhr