Maren Siebers Streaming-Tipps

Hannes und Ralle sitzen mit Dosenbier und Hund in der brandenburgischen Provinz in einem Wartehäuschen und... warten. Wer "Dittsche" oder auch "Der Tatortreiniger" mag, der wird "Warten auf'n Bus" lieben: Einfach pro Folge mal eine halbe Stunde zwei Typen zugucken, die im Wartehäuschen komische Sachen sagen - das ist manchmal tiefgründig, oft absurd und auf jeden Fall sehr unterhaltsam.

Um Ehefrust und Ehelust geht es in "State of Union", einer britischen Comedy-Serie vom Erfolgsautor Nick Hornby. Louise und Tom wollen mit einer Therapie ihre Ehe retten und treffen sich vor den Sitzungen in einem Pub. Bissiger, ironischer, sarkastischer britischer Humor - es macht viel Spaß, dieses leicht neurotische Paar beim Versuch zu beobachten, ihre Ehe zu retten.

Zeit für Festival-Erinnerungen! Eine Stunde Highlights des Hurricane-Festivals in Scheeßel der vergangenen Jahre - mit Interviews und natürlich auch Konzertmitschnitten, von den Foo Fighters über die Leoniden bis Bosse. Und wenn man dann so drin ist im Konzertfeeling - einfach weitergucken: Konzerte von Michael Patrick Kelly, Alice Merton, Declan J. Donovan - alle zu finden in der ARD Mediathek.

Diese Musikdoku ist die ultimative Geschichte der Toten Hosen! Campino und Band äußern sich authentisch zu Höhepunkten, aber auch zu den schwierigen Zeiten ihrer Karriere, ergänzt um viele Aufnahmen aus den 80ern und damit nebenbei lebendige Zeitgeschichte. "Nichts als die Wahrheit" zeigt, von den ersten Auftritten fast ohne Publikum bis zu den ganz großen Hallen, wie die "Hosen" erwachsen wurden - unbedingt noch angucken, geht am 25. Februar offline!

Rund um den Mord an einer Frau in einem norwegischen Dorf entspinnt sich eine Mischung aus Krimi und Comedy mit einer großen Portion Fantasy, weil sich ziemlich bald auch Trolle und andere mythologische Wesen an der Aufklärung des Falls beteiligen. Die Serie "Magnus -Trolljäger" erscheint erstmal etwas wirr, macht aber total viel Spaß - einfach mal ganz anders, herrlich absurd, aber auch spannend und schlau. Es besteht Suchtgefahr!

Deutlich weniger witzig, aber mindestens genauso spannend ist diese norwegische Serie: "Twin" - also "Zwilling" - ist ein total fesselndes Psychodrama. Erik und Adam sind eineiige Zwillinge, die aber komplett unterschiedlich sind. Als der eine stirbt, schlüpft der andere in die Rolle seines Bruders... Das klingt sehr dramatisch und ist es auch! Die Hauptrolle(n) spielt übrigens Kristofer Hivju: Er war der Thormund Riesentod in Game of Thrones!

"Serenade für Fanny" lernen wir die glamouröse 91-jährige Oma der Regisseurin kennen, die ihr für die Oscar-Verleihung ein Kleid schneidert und ihr nebenbei eine ganze Menge kluge Dinge fürs Leben mitgibt. Wie die 30-jährige Enkelin und ihre 91-jährige Oma voneinander lernen und miteinander träumen, ist wirklich echt schön zu sehen - diese Doku ist wirklich rührend!