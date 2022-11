Wünschewagen erhält NDR Ehrenamtspreis Stand: 26.11.2022 13:00 Uhr Ministerpräsident Weil hat am Sonnabend die Preisträger des Ehrenamtspreises "unbezahlbar und freiwillig" ausgezeichnet. Auch das Publikum des NDR konnte in einer Kategorie über den Sieger abstimmen.

Der Ehrenamtspreis des NDR geht in diesem Jahr an den Wünschewagen vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Die Ehrenamtlichen aus Hannover erfüllen sterbenskranken Menschen ihren letzten Wunsch. Das kann ein Ausflug ans Meer sein, ein Besuch im Fußballstadion oder die Fahrt an Orte, die für die Betroffenen emotional wichtig sind. Unterwegs sind die 86 Helfer des Arbeiter-Samariter-Bundes mit einem umgebauten Krankenwagen. Der ist neben medizinischen Geräten unter anderem mit einer Musikanlage, getönten Scheiben und gekühlten Getränken ausgestattet. Dieser Einsatz hat die Nutzerinnen und Nutzer des NDR überzeugt und berührt. Von den knapp 15.300 Menschen, die sich an dem Internet-Votum beteiligt haben, stimmten rund 72 Prozent für das Engagement des Wünschebusses. Neben der Ehrung gibt es für das Team auch ein Preisgeld von 3.000 Euro.

Weil lobt Engagement aller Ehrenamtlichen

Bei der Feierstunde in Hannover würdigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) den Einsatz der mehr als drei Millionen Ehrenamtlichen in Niedersachsen. "Es ist nicht selbstverständlich, dass so viele Menschen jede Menge Zeit und Aufwand für Vereine, Projekte, Organisationen und das Miteinander investieren." Mit dem Niedersachsenpreis für Bürgerengagement wolle das Land diejenigen würdigen, die sich meist ohne großes Aufsehen für das Wohl anderer einsetzten.

Hohe Beteiligung

Der Niedersachsenpreis für Bürgerengagement wird von der Landesregierung, der VGH Versicherung und den niedersächsischen Sparkassen vergeben. In diesem Jahr stieß der Wettbewerb auf eine große Resonanz. Nach Angaben der Organisatoren beteiligten sich rund 300 Einzelpersonen, Gruppen und Vereine.

