Udo Lindenberg in Hannover: Gewinnen Sie Tickets!

Drei Jahre lang konnte der Panik-Rocker keine Konzerte mehr spielen. Nun ist Udo Lindenberg endlich wieder auf Tour: Noch bis zum 10. Juli kann man die Udopium Live Tour erleben. Das Publikum darf sich nicht nur auf Klassiker wie "Horizont" und "Wozu sind Kriege da" freuen, sondern auch auf brandneue Songs aus dem Album "Udopium- Das Beste". Auf der Bühne wird Udo Lindenberg von seinen Kumpels vom Panik-Orchester und dem ein oder anderen Überraschungsgast unterstützt. Für zwei Konzerte komm er auch nach Hannover - und Sie können Karten gewinnen!

Gewinnfrage beantworten und Tickets gewinnen

NDR 1 Niedersachsen verlost zehn Mal zwei Tickets für das Konzert von Udo Lindenberg am 24. Juni in der ZAG-Arena in Hannover. Füllen Sie dafür einfach das Formular aus und schicken Sie es ab! Unter allen Teilnehmenden mit der richtigen Lösung wird ausgelost. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

