Radio-Aktion: "Give Peace a Chance"

Am 4. März um 8.45 Uhr setzen Radiosender in ganz Deutschland und Europa mit dem Lied "Give Peace a Chance" von John Lennon ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine.

Mehrere hundert Radiostationen in Deutschland und ganz Europa haben sich für die Friedensaktion "Give Peace a Chance" zusammengeschlossen. Am 4. März setzen sie gemeinsam ein Zeichen für den Frieden und die Solidarität mit der Ukraine. Um 8.45 Uhr wird zeitgleich die Antikriegshymne von John Lennon und Yoko Ono "Give Peace a Chance" gespielt. Auch NDR 1 Niedersachsen beteiligt sich an der Aktion.

So können Sie helfen

Vielerorts in ganz Niedersachsen werden Sachspenden gesammelt. In Hannover ist das zum Beispiel der "Ukrainische Verein in Niedersachsen". Sie können sich bei Hilfsstellen in Ihrer Nähe informieren, was aktuell gebraucht wird und ob es bereits Sammelaktionen gibt. Bei Geldspenden hilft das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI). Das hat eine Übersicht über Initiativen sowie Tipps für sicheres Spenden veröffentlicht. Wer Menschen aus der Ukraine eine Unterkunft zur Verfügung stellen möchte, kann sich zum Beispiel im Internet bei der Plattform "Elinor" melden oder in der eigenen Region nach ähnlichen Hilfsangeboten suchen. Wer sich ganz allgemein engagieren möchte - beispielsweise als Transportfahrer*in, als Begleitung bei Behördengängen oder in der Ukraine helfen möchte - der kann sich bei der Organisation #LeaveNoOneBehind registrieren.

TV-Sendung "Solidarität mit der Ukraine"

Am 4. März wird um 20.15 Uhr im Ersten und im NDR-Fernsehen vor der ESC-Show die Sendung "Solidarität mit der Ukraine" ausgestrahlt. In der Sendung wird rund um die aktuelle Situation der ukrainischen Bevölkerung und die Reaktion der Menschen in Deutschland berichtet. Es geht unter anderem um Fragen, wie man helfen kann und wo und wie schon geholfen wird. Ingo Zamperoni moderiert und spricht mit Helfer*innen und Ukrainer*innen sowie mit Menschen, die einen besonderen Bezug zur Ukraine haben.

