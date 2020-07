Stand: 16.01.2020 16:56 Uhr

Kneifels kleines Wörterbuch

Schattenmorelle, Cappuccino, Lotterleben, Ketchup oder Fisimatenten: Unglaublich viele Wörter mit fremdem Klang und auch Redewendungen haben sich in unseren Wortschatz eingeschlichen. In den seltensten Fällen aber wissen wir, woher diese Wörter und Redewendungen stammen. NDR 1 Niedersachsen Reporter Florian Kneifel nimmt sich dem an, begibt sich auf "Wortspurernsuche" und erklärt die Hintergründe - jeden Donnerstag bei NDR 1 Niedersachsen.

Schicken Sie Florian Kneifel auf "Wortspurensuche"

Welches Wort benutzen Sie denn so und wissen eigentlich gar nicht, warum? Oder woher es stammt und was es im ursprünglichen Sinn bedeutet?

Füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus und schicken Sie es ab. Florian Kneifel wird sich dann auf die Spurensuche nach der Herkunft des Wortes begeben und die Frage beantworten, warum wir das Wort in genau diesem Zusammenhang verwenden.

Wir freuen uns auf Ihre Wörter und Redewendungen!

