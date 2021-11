Wunschgroßeltern Northeim: Ersatz-Großeltern sind für Kinder da Sendedatum: 30.11.2021 07:20 Uhr Bei dem Projekt Wunschgroßeltern vermittelt der Kinderschutzverbund Seniorinnen und Senioren an Familien, die sich Unterstützung durch "Leih"-Omas und -Opas wünschen.

Der Deutsche Kinderschutzbund Northeim hat 2013 das Projekt Wunschgroßeltern ins Leben gerufen. Es richtet sich an Familien und Alleinerziehende, die keine Großeltern in der Nähe haben oder sich einfach "Leih"-Omas und -Opas wünschen. Der Kinderschutzverbund vermittelt dann Seniorinnen und Senioren an die jeweiligen Familien, die dadurch entlastet werden sollen. Die Tätigkeit der Wunschgroßeltern erfolgt ehrenamtlich, für die Familien entstehen so keine Kosten. Das Ziel ist, durch die regelmäßigen Kontakte langfristige Beziehungen oder auch freundschaftliche Wahl-Verwandtschaften entstehen zu lassen. Aktuell gibt es in Northeim 15 aktive Wunsch-Omas und -Opas.

Preisgeld: Dankeschön-Fest

Mit dem Preisgeld möchte der Kinderschutzbund ein Dankeschön-Fest für die Wunsch-Großeltern veranstalten und das übrige Geld in Werbung investieren, um noch mehr potenzielle Wunsch-Omas und -Opas zum Mitmachen zu aktivieren.

Weitere Informationen Hier können Sie abstimmen! Welche Initiative soll den NDR Ehrenamtspreis gewinnen? Stimmen Sie bis zum 3. Dezember für Ihren Favoriten ab! mehr NDR Ehrenamtspreis: Stimmen Sie ab! Der Niedersachsenpreis für Bürgerengagement wird vergeben. Hier können Sie abstimmen, wer den NDR Ehrenamtspreis gewinnen soll. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 30.11.2021 | 07:20 Uhr