Wünschewagen: Herzenswünsche erfüllen Stand: 21.11.2022 05:00 Uhr Das Team vom Wünschewagen in Hannover sorgt dafür, dass Sterbenskranken der letzte Herzenswunsch erfüllt wird.

Sie nennen ihn "Krankenwagen in gemütlich". Und er hat’s in sich. Neben einer Erste-Hilfe-Ausstattung noch Audio- und Videoanlage, getönte Scheiben zum Raus - aber nicht Reingucken, Sternendecke, Begleitersitz und eine Kühlbox für Sekt und Bier. Maren Meier und Severin Bünemann sind zwei von etwa 86 Ehrenamtlichen, die sterbenskranken Menschen mit dem Wünschebus bei Erleben eines letzten Wunsches behilflich sind.

Ob Ausflug ans Meer, Stadionbesuch, Konzerterlebnis, Tierbegegnungen, Fahrt in die Alte Heimat, einen Star treffen. Was möglich ist, wird möglich gemacht. Finanziert aus Spenden, bis auf die Projektleitung arbeiten alle ehrenamtlich. Ein Projekt das im Wortsinn am Ende viel Freude und noch mehr Trost bereitet, bei allen Beteiligten. Damit Menschen wunschlos glücklich gehen können.

Preisgeld: Neue Wünsche und Fahrzeugausstattung

Wenn sie gewinnen, werden sie das Preisgeld in die Fahrzeugausstattung investieren und die nächsten Wünsche finanzieren.

Weitere Informationen Hier können Sie abstimmen! Welche Initiative soll den NDR Ehrenamtspreis gewinnen? Stimmen Sie bis zum 25. November für Ihren Favoriten ab! mehr Ehrenamtspreis: Stimmen Sie ab! Der Niedersachsenpreis für Bürgerengagement wird vergeben. Bis zum 25. November können Sie abstimmen, wer den NDR Ehrenamtspreis gewinnen soll. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 22.11.2022 | 08:50 Uhr