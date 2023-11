Vermisst in Niedersachsen: Hilfe für Angehörige Sendedatum: 23.11.2023 06:50 Uhr Die ehrenamtlichen Mitglieder stehen Angehörigen von Vermissten zur Seite und helfen bei der Suche.

Wenn Menschen spurlos verschwinden, bedeutet das für die Angehörigen fast immer ein unvorstellbares Martyrium: Angst, Ungewissheit, und viele praktische Probleme machen ihnen zu schaffen, Hilfsangebote in dieser Situation gibt es kaum. Hier engagiert sich der Verein VerNie – „Vermisst in Niedersachsen“ aus Emden und versucht, möglichst ganzheitlich die Angehörigen von vermissten Menschen zu unterstützen.

Ein Rechercheteam des Vereins hilft in Zusammenarbeit mit den Behörden bei der Suche nach der vermissten Person. Psychotherapeutinnen und Psychologen betreuen die Betroffenen. Juristin bieten Rechtsberatung, Sozialarbeiterinnen helfen bei Behördengängen, Computerfachleute bei der Auswertung von Computern und Handys. Die knapp 40 Mitglieder des Vereins leisten all diese Arbeiten ehrenamtlich und kostenfrei für die Betroffenen. Das Angebot von VerNie ist praktisch einzigartig in ganz Deutschland – nirgendwo anders gibt es eine Anlaufstelle, die sich so umfassend um Angehörige von Vermissten kümmert, entsprechend erreichen den Verein inzwischen Anfragen aus dem ganzen Land.

Preisgeld:

Falls VerNie den Ehrenamtspreis gewinnt, möchte der Verein das Geld nutzen, um einer schwer traumatisierten Familie mit vermisstem Angehörigen zurück in den Alltag zu helfen.

