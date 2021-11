Feuerwehr Lüchow-Dannenberg: Einsatz für neue Mitglieder Sendedatum: 01.12.2021 07:20 Uhr Der Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg wirbt mit der Kampagne "112 Prozent Ehrenamt - Mach mit!" um Nachwuchs.

66 Freiwillige Feuerwehren gibt es im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Im vergangenen Jahr mussten die rund 3.000 Mitglieder zu mehr als 300 Einsätzen ausrücken. In den nächsten Jahren aber droht den Feuerwehren ein großer Mitgliederschwund, weil viele Ehrenamtler*innen die Altersgrenze erreichen. Um rechtzeitig darauf zu reagieren, hat der Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V. die Kampagne "112 Prozent Ehrenamt - Mach mit!" ins Leben gerufen. Mit zahlreichen Aktionen soll damit um Nachwuchs geworben werden. So ist gerade aus eigenen Mitteln ein Image-Video gedreht worden, in dem der personelle Engpass thematisiert wird, aber auch die vielen reizvollen Facetten des Ehrenamts bei der Feuerwehr aufgezeigt werden.

Preisgeld: Dienstausweis für Feuerwehrleute

Falls der NDR-Ehrenamtspreis nach Lüchow-Dannenberg gehen sollte, dann würde sich laut Pressesprecher Heiko Bieniußa natürlich gefreut und erstmal gefeiert. Das Preisgeld solle anschließend vielfältig eingesetzt werden. Unter anderem sei angedacht, dass alle Feuerwehrleute einen Dienstausweis bekommen. Damit würden sie mehr Wertschätzung erfahren und gewisse Vergünstigungen in Anspruch nehmen können, so Bieniußa.

