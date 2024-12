Frohes Weihnachtsfest mit NDR 1 Niedersachsen Stand: 20.12.2024 00:00 Uhr An den Festtagen bietet NDR 1 Niedersachsen viel Besinnliches, Musikalisches und Informatives. Schalten Sie ein und feiern Sie mit uns zusammen das Weihnachtsfest 2024.

Am 24. Dezember wird es im Programm von NDR 1 Niedersachsen heiter und besinnlich. Schorse öffnet das letzte Türchen im Adventskalender. Gedichte und Geschichten, umrahmt von weihnachtlicher Musik, führen von mittags unterhaltsam bis zur Bescherung. Von 6 Uhr bis 17 Uhr werden Sie von Andreas Kuhlageund Andreas Kuhnt durch das ebenso besinnliche wie auch beschwingte Programm geführt.

Ab 17 Uhr verkürzen wir die Zeit bis zur Bescherung mit einem ganz besonderen Radio-Erlebnis. „A Cristmas Carol“ ist ein Orchester-Hörspiel nach der berühmten Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens mit der NDR Radiophilharmonie. Der kaltherzige Geschäftsmann Ebenezer Scrooge erlebt darin eine unglaubliche Weihnachts-Nacht.

Weihnachtshörspiel und Weihnachten in der ganzen Welt

Am 1. Weihnachtstag blicken wir vom frühen Morgen an in die weite Welt und hören von Feiertagsbräuchen und -traditionen anderer Kulturen und Länder. Außerdem senden wir die ersten zwei Teile des Weihnachtshörspiels "Heilige Nacht im Hotel Jäger". Sören Oelrichs und Jens Krause führen Sie von 6 bis 18 Uhr durch das Programm. Am Abend entführt Sie dann Ilka Brüggemann in den Zauber von "Wiehnachten op Platt" mit Geschichten und Musik. Mit dabei: Gerd Spiekermann, Reimer Bull, Matthias Stührwoldt und viele mehr. In der zweiten Stunde gibt es dann noch einen Mitschnitt vom Weihnachtskonzert der Gruppe Godewind.

Am 2. Weihnachtstag macht NDR 1 Niedersachsen den ganzen Tag über Vorschläge für Veranstaltungen und Ausflüge in Niedersachsen. Außerdem senden wir die letzten beiden Teile des Weihnachtshörspiels "Heilige Nacht im Hotel Jäger". Im Hörspiel erleben Inhaber und Gäste einen etwas anderen Weihnachtsabend.

Von 6 bis 18 Uhr begleiten Sie Susanne Neuß, Andreas Kuhnt und Britta von Lucke durch den 2. Weihnachtstag. Traditionell lassen wir von 18 bis 20 Uhr das Weihnachtsfest mit einer Traumhaft Klassik-Sendung mit NDR Musikexperte Roger Lindhorst ausklingen. Zunächst erkundet die NDR Radiophilharmonie mit den kleinen Orchester-Detektiven das Geheimnis der Filmmusik. Im Anschluss präsentiert NDR Musikredakteur Roger Lindhorst die großen Hits der Klassik und des Kinos.

