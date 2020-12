Frohe Weihnachten mit NDR 1 Niedersachsen Stand: 17.12.2020 14:18 Uhr An den Festtagen bietet NDR 1 Niedersachsen viel Besinnliches, Musikalisches und Informatives. Schalten Sie ein und feiern Sie mit uns zusammen das Weihnachtsfest in diesem besonderen Jahr 2020.

Am 24. Dezember stimmen wir auf den Heiligabend ein. Schorse öffnet das letzte Türchen im Adventskalender, dazu bieten wir Ihnen weihnachtliche Musik, Gedichte und Geschichten rund ums Fest von Joachim Ringelnatz, Gustav Falke, Selma Lagerlöf und Leo Tolstoi. Und wir erzählen von Weihnachtsliedern, die einen besonderen Geburtstag feiern wie zum Beispiel "Kommet, ihr Hirten". Dieses Lied wird in diesem Jahr 150 Jahre alt. Auf immerhin 125 Jahre bringt es "Leise rieselt der Schnee".

Zwischen 18 Uhr und 19 Uhr hören Sie die Weihnachtsgeschichte auf Hochdeutsch und auf Plattdeutsch und eine Grußbotschaft des Osnabrücker Bischofs Franz-Josef Bode und des hannoverschen Landesbischofs Ralf Meister, denn viele Menschen werden nicht wie gewohnt Gottesdienste besuchen können.

Von 6 Uhr bis 22 Uhr erwartet Sie ein ebenso besinnliches wie auch beschwingtes Programm, moderiert von Andreas Kuhnt, Carsten Thiele, Kerstin Werner und Monika Walden.

Weihnachtsgrüße und Spaziergänge

Am 1. Weihnachtstag stellt Ihnen Andreas Kuhnt im Gespräch mit Autor Johann Hinrich Claussen die "seltsamsten Orte der Religionen" vor. Und wir senden Grüße von all denen, die sich gern gesehen hätten, an die, die in diesem Jahr so weit entfernt sind wie noch nie. Am Abend entführt Sie dann Ilka Brüggemann in den Zauber von "Wiehnachten op Platt" mit ganz viel Musik und kleinen Geschichten.

Der 2. Weihnachtstag steht im Zeichen dessen, was in diesem Jahr noch möglich ist: Wir schlagen Ihnen Spaziertouren vor und weisen auf Bücher hin für die, die lieber daheim bleiben möchten, und gemütlich auf dem Sofa entspannen bei Tee, Kaffee und Weihnachtsgebäck.

