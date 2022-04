Sendedatum: 02.05.2022 08:20 Uhr Alles neu macht der Mai

Die Strandkörbe an der Nordsee werden fit gemacht, die Boote am Dümmer aus dem Winterlager geholt und im Solling plant der Bikertreff seine erste Tour. Das schönste Bundesland der Welt freut sich auf einen tollen Sommer und Schorse natürlich auch! Er fährt los und besucht Land und Leute, bei denen im Mai vor allem eines herrscht: Aufbruchstimmung! Er schert Schafe, lässt Wasser ins Freibad und stellt sich hinter die Eistheke.

Vom 2. bis zum 13. Mai ist Schorse in Niedersachsen unterwegs. Zu seinen Stationen in der ersten Woche gehören Celle, der Dümmer See, Bad Zwischenahn, Pilsum und Harlesiel.

Karte: Die erste Tour-Woche

