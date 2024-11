Tickets für Feuerwerk der Turnkunst | on stage: Superfly Stand: 13.11.2024 15:00 Uhr Superfly ist rasant, spannend und ziemlich „abgehoben“. Im März 2025 ist die bunte Bühnenshow in verschiedenen Städten im Norden zu sehen.

In diesem Jahr dürfen sich die Zuschauer auf waghalsige Moves und verrückte Tricks freuen. Ein Teil der Show ist die junge Sportart Breaking. Das akrobatische Tanzen ist nicht nur im Trend, sondern kann das Publikum auch ziemlich schwindelig machen. Es soll wieder eine dynamische und energiegeladene Turnshow werden, in der Duos und Einzelkünstlerinnen und -künstler aus aller Welt zeigen, was sie können. NDR 1 Niedersachsen verlost jeweils 1 x 2 Tickets für folgende Shows.

Termine in Niedersachsen 2025:

1. März, 19 Uhr, Lüneburg, LKH Arena

2. März, 15 Uhr, Osnabrück, OsnabrückHalle

3. März, 18.30 Uhr, Lingen, EmslandArena

4. März, 18.30 Uhr, Hildesheim, Halle39

5. März, 18.30 Uhr, Vechta, RASTA Dome

6. März, 18.30 Uhr, Bremerhaven, Stadthalle

7. März, 18.30 Uhr, Wilhelmshaven, Nordfrost Arena

8. März, 15.00 Uhr, Wolfsburg, Congress Park

9. März, 16 Uhr, Hameln, Rattenfänger Halle

Machen Sie mit!

Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2024.

In welcher Stadt wollen Sie die Show sehen?: * 24. Februar, 19 Uhr Lüneburg, LKH Arena Lüneburg, 01.03.2025, 19.00 Uhr Osnabrück, 02.03.2025, 15.00 Uhr Lingen, 03.03.2025, 18.30 Uhr Hildesheim, 04.03.2025, 18.30 Uhr Vechta, 05.03.2025, 18.30 Uhr Bremerhaven, 06.03.2025, 18.30 Uhr Wilhelmshaven, 07.03.2025, 18.30 Uhr Wolfsburg, 08.03.2025, 15.00 Uhr Hameln, 09.03.2025, 16 Uhr

