Feuerwerk der Turnkunst: SPIRIT Tournee 2023 Stand: 14.07.2022 12:00 Uhr SPIRIT ist eine innovative Bühnenshow von den Machern des Feuerwerk der Turnkunst. Im Dezember 2022 und Januar 2023 ist sie in verschiedenen Städten im Norden zu sehen.

Mit fast 30 Shows geht das "Feuerwerk der Turnkunst" Ende des Jahres auf große Deutschland-Tournee. Auftakt der Tour ist in Oldenburg. Weitere Stationen sind dann unter anderem Hannover, Braunschweig und Göttingen. Bei der aktuellen SPIRIT Tournee 2023 werden nicht nur bekannte Gesichter aus früheren Shows dabei sein, sondern auch neue Sterne am Turn-Himmel. Die Show soll eine Reise in eine zauberhafte Märchenwelt mit magischer Bewegung und fantasievoller Kunst werden: Verträumt, unbeschwert und überraschend.

"SPIRIT": Termine in Niedersachsen

29. Dezember 2022, 17 Uhr, Oldenburg, Große EWE ARENA

30. Dezember 2022, 14 & 19 Uhr, Oldenburg, Große EWE ARENA

31. Dezember 2022, 17 Uhr, Hannover, ZAG Arena

22. Januar 2023, 14 Uhr & 19 Uhr, Braunschweig, Volkswagenhalle

23. Januar 2023, 17 Uhr, Braunschweig, Volkswagenhalle

24. Januar 2023, 19 Uhr, Göttingen, Lokhalle

25. Januar 2023, 19 Uhr, Göttingen Lokhalle

26. Januar 2023, 17 Uhr, Göttingen, Lokhalle

28. Januar 2022, 14 Uhr & 19 Uhr, Hannover, ZAG Arena

