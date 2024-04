Stand: 15.04.2024 10:00 Uhr Stars am Sonntag: Wolfgang Niedecken

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 21. April mit Wolfgang Niedecken.

Eigentlich wollte er Maler werden, doch dann entschied er sich für die Musik. Wolfgang Niedecken feiert mit seiner Band BAP seit 45 Jahren Erfolge. Kölsche Hits wie "Verdamp lang her" eroberten die Republik. Ende des Jahres geht Wolfgang Niedecken wieder auf Tour.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 21.04.2024 | Musiker und Maler Wolfgang Niedecken

28.04.2024 | Schauspieler Martin Brambach

Die Sendungen zum Nachhören

