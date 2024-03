Stand: 24.03.2024 12:00 Uhr Stars am Sonntag: Stefan Gwildis

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 24. März mit Stefan Gwildis.

Vor 20 Jahren sang Stefan Gwildis große Soul-Klassiker auf deutsch und landete einen Riesenerfolg und wurde zum norddeutschen Soul-Man. Seitdem hat Stefan Gwildis viel gemacht und viel ausprobiert. Zusammen mit Joja Wendt und Rolf Claussen tritt er seit 2011 als Söhne Hamburgs auf. Das Trio hat mehrere CDs aufgenommen.

Er sang auch ein Duett mit TV-Koch Nelson Müller. "Die Zusammenarbeit mit Nelson war nicht nur ein großer Spaß, weil er einfach ein cooler Typ ist, sondern insbesondere auch, weil er ein begnadeter Musiker ist", so Stefan über seinen Duettpartner. Die beiden haben sich auf einer Schiffsfahrt kennengelernt und gleich zusammen gesungen.

Wenn er nicht gerade Musik macht, kocht Stefan Gwildis gerne: Ein Samstag mit der Fußball-Bundesliga-Konferenz im Radio und dabei seine Leibspeise - Hühnersuppe - kochen, das ist ganz nach seinem Geschmack.

