Stars am Sonntag: Luise Wolfram

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 31. März mit Luise Wolfram.

Der Oster-Tatort kommt diesmal aus Bremen. Luise Wolfram ermittelt dann wieder als Kommissarin Linda Selb in der Hansestadt und im Bremer Umland. Die 36-jährige glänzte schon in vielen Rollen, darunter auch in hochwertigen Erfolgsserien wie „Charité“ und „Das Boot“. Im Gespräch mit NDR Moderator Roger Lindhorst erzählt die Wahl-Berlinerin von den Tatort-Dreharbeiten und gewährt seltene persönliche Einblicke in ihr Leben.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

