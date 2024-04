Stand: 25.03.2024 10:00 Uhr Stars am Sonntag: Lars Becker

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 7. April mit Lars Becker.

Er ist ein Star, der nicht im Rampenlicht steht: Lars Becker gehört zu den mit Abstand erfolgreichsten Regisseuren und Drehbuchautoren in der deutschen Filmszene. Unter anderem ist er seit 21 Jahren für Buch und Regie der ZDF-Krimireihe „Nachtschicht“ zuständig. Was seine Filme so besonders macht, welche Erinnerungen er an seine Jugend in Hannover und Wilhelmshaven hat und wie der Alltag eines Drehbuchautors aussieht, verrät der 70-Jährige im Gespräch mit NDR Moderator Roger Lindhorst.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

